29歲遊戲玩家「課金」成癮致欠14萬卡數 調查指42%玩家每月付費打機平均花2000元
不少遊戲都會設有收費道具或抽獎功能，以增加玩家遊玩的滿足感。有團體指，這種付費購買遊戲道具的「課金」行為與賭搏類似，可以成癮，甚至造成財務問題。
29歲的阿源（化名）擁有大專學歷，從事技術性職業。他在約數年前開始用手機遊玩一款角色扮演遊戲，起初僅付少許錢購買道具和抽新角色等，但後來發覺付費不用花大量時間為角色升級，「課金買時間仲好啲」，便愈來愈沉迷。他付費的次數以愈來愈多，嚴重時每晚都會「課金」，最誇張試過一晚花掉了逾1萬元。
在一次收到信用卡月結單時，他才發現自己一年來花了近14萬元玩遊戲，超出自己經濟能力；為了還債，他更圖藉賭足球「以小搏大」，最終債務滾大至近20萬元，被家人發現後才在去年9月向路德會青亮中心的戒賭熱線求助。
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協助阿源的路德會青亮中心主任周雅瑩表示，賭搏的定義是一個人會將金錢投放入一個活動，該活動有時限，而且結果是不可預知的，遊戲中以付費型式抽獎，換取角色或道具，也是一個賭搏的過程。
她稱，阿源起初能夠從角色升級強化中取得滿足感，亦可以拉近與一同遊玩的朋友間距離，漸漸對於角色和獎賞的要求增多，故投放更多金錢，演變成癮。阿源曾形容抽獎「就好似玩老虎機一樣」，像賭搏般有「下次就會贏」的感覺；他曾迫自己停止玩遊戲，但出現「脫癮」徵狀，包括情緒低落和暴躁。
她續指，阿源在求助後決定刪除遊戲及將專注力放在工作上，從中發現自己需要成就及滿足感，上司見他表現好，曾讚賞他和安排新工作，令他成功戒除「課金」癮。他現在仍有玩遊戲，但已停止「課金」，亦解除了遊戲與信用卡綁定，不能直接課金。
北區青年商會聯同路德會青亮中心、明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院在3至6月期間訪問410名有付費「課金」玩遊戲的15至40歲青年，發現42.7%受訪者每月都會「課金」，平均花費2141元，更有1%人「課金」達到10萬元以上。
調查又引用美國精神醫學學會的量表，發現達93.7%受訪者可被介定為不同程度的網絡遊戲失調。另外，有1成受訪者可被介定為不同程度的賭博失調。
明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院鍾綺霞博士建議，家長、老師及社工應及早識別打機及「課金」成癮問題，提供協助。家長更應灌輸正確的理財觀念及訓練，或可以與子女一同打機，以跟進著他們情況。而玩家應提升財務管理能力，例如解除綁定信用卡，設定每月「課金」及遊玩時間上限。
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記者：徐紹軒