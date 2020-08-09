【新冠肺炎】東區醫院監察病房先後兩人確診　醫管局：二人病毒基因排序不同或不屬院內感染

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情蔓延，先後多名公立醫院留醫患者確診，東區醫院昨(8日)公布綜合內科及老人科病房有3名住院病人初步確診，醫管局總行政經理劉家獻今日解釋，3人均與該院早前確診的第3782宗患者同一病房，包括兩人為同一病格；而第3782宗患者亦曾與較早前確診第3766宗患者同一病房，院方分析後指二人病毒基因排序不同，或不屬由病房內傳播。

【新冠肺炎】東區醫院69歲男病人初步確診並危殆 同一病房79歲男病人早前亦確診

東區醫院一名綜合內科及老人科病房的69歲男患者上周確診感染(第3782宗)，追蹤發現其7月30日入院留醫監察病房期間，另一同病格的79歲男患者亦確診(第3366宗)。

醫管局總行政經理劉家獻今日(9日)解釋，院方已為二人感染病毒作基因排序分析，發現二人基因排序不相似，於病房感染機會不大，惟強調仍未可百分百將院內感染機會排除。

東區醫院3名住院病人初步確診 院方調查是否涉早前確診個案

他稱，曾於綜合內科及老人科病房與第3782宗患者同一病格的2名70歲及78歲男患者，及一名同病房但不同病格的64歲男患者亦初步確診；院方早前已將涉及病房「凍結」，不准出入，是否病人互相感染傳播，需由感染控制組專家作進一步分析。

劉家獻強調，醫院接獲懷疑個案時，會先收入監察病房，監察病房換氣次數較多，病床距離亦較闊，與普通病房不同；現時公院已就入院患者加強病毒篩查，亦會持續商討需否進一步擴大篩查的病人。

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記者：陳正怡