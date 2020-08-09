【新冠肺炎】馬來西亞抵港貨船添6人染疫　上月有5名海員曾在港換班

▲ 張竹君（左）表示，輸入個案中有6人是由馬來西亞抵港貨船的船員，暫時感染源頭不明。（程志源攝）

本港第三波新冠肺炎疫情仍然嚴峻，衞生防護中心公布本港今日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案；另外亦有約40宗初步確診。

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案 63宗屬本地感染

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，輸入個案中有6人（個案編號：4015至4020）是貨船船員，該船早前已有人確診（個案編號：3929），港口衞生人員於是上船派發樣本瓶給其他船員，這6人沒有病徵會獲安排送院，其餘船員檢測呈陰性。

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她續指，貨船8月6日由馬來西亞抵港，受感染的船員在貨船上已有一段時間，貨船7月21日到過新加坡，7月26日亦到過馬來西亞，但兩處沒有進行換班。據她了解，該貨船7月16日曾經到港進行換班，其間有5人在港上船，4人來自菲律賓、1人來自烏克蘭，當時他們全部人的檢測結呈陰性，暫時對貨船爆疫源頭不明。

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其餘3宗輪入個案分別是是由美國返港（個案編號：4011），在家居檢疫期間第二個檢測結果呈陽性；由甘比亞返港（個案編號：4014）；由菲律賓抵港的外傭（個案編號：4014）。

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記者：陳子謙