霍啟剛學粵劇險抽筋　痛呼要叫太太郭晶晶來

▲ 霍啟剛學粵劇。（短片截圖）

原定9月舉行的立法會選舉押後，各參選人選舉工程亦告一段落，原本已報名參選體育、演藝、文化及出版界的霍啟剛沒有停下腳步，繼續關注業界在疫境下的困境。霍啟剛今日在社交媒體上載短片，短片中，除了了解劇團困難之餘，霍啟剛更即場粵劇劇表演動作。

霍啟剛跟著靈霄劇團班主謝曉瑩學表演動作，只是初初熱身的壓腿已讓霍啟剛大呼「就快抽筋」，之後又學「踢腿」、「探海」等動作，學到「釣魚」時，霍啟剛即刻謂，「要叫我太太來」，因為太太郭晶晶從小訓練壓腿。片段又預告有下集，屆時霍啟剛會穿上戲服舞劍耍槍。霍啟剛呼籲大家，星期日在家也可以試下粵劇熱身操，又稱，雖然劇團身處逆境，但見到團員都保持樂觀，相信一定可以撐過去。

▲ 梁美芬在社交網站上載一段自己主演的短片。（短片截圖）

而早前領唱《點解要攬炒》的經民聯立法會議員梁美芬，今日亦變身演員，短片名為《美芬幫緊你》，有一名市民到梁美芬議員辦事處投訴，無論市民投訴什麽，梁美芬都安撫道，「幫緊你，幫緊你」，然後再提及自己為解決問題提出的方案和做出的行動。其中一幕市民指著梁美芬，投訴自己工作的土瓜灣道「啲老鼠好似你咁大隻呀，仲話鼠王芬。」梁美芬不惱不怒，稱自己一直關注土瓜灣鼠患問題。

除了講政績，梁美芬在短片中亦宣傳防疫知識，更借機就民主派初選一事「抽水」，見到市民用手摸口罩時，梁美芬即刻拿出搓手液讓她消毒，市民問她「會不會搓損」時，梁美芬即刻回道：建制派，是不會搓損（初選）的。不少網民在梁美芬社交網站上留言稱，短片搞笑、有進步，甚至讚其為「政壇最佳女主角」。