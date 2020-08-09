港澳辦：制裁暴露美國一些政客霸權主義習性

▲ 港澳辦指出，美方的兩個算盤都打不響。（資料圖片）

國務院港澳事務辦公室發言人今日（9日）發表談話表示，美國近日宣稱制裁中國涉港部門負責人和特區有關官員，充分暴露出美國一些政客的霸權主義習性，是其在香港問題上的政治盤算失算後，一次歇斯底里式的發作，註定徒勞。

發言人表示，美國當局和美國一些政客在香港問題上如此焦躁和妄為，一是企圖掩蓋其在處理國內防疫和經濟等問題上的無能，用甩鍋中國、推卸責任、製造外敵的方式轉嫁矛盾，緩解其在國內面臨的困境和壓力。二是看到中國政府堅決採取包括制定港區國安法在內的各項舉措，推動香港撥亂反正，他們深感其長期以來費盡心機地把香港打造成「自由堡壘」，以對中國內地進行滲透顛覆、牽制和遏制中國發展的圖謀將要落空。

發言人指出，美方的這兩個算盤都打不響。強調在「一國兩制」下，絕不允許任何外部勢力利用香港進行危害中國國家安全和香港繁榮穩定的活動，香港的前途和命運牢牢掌握在包括香港同胞在內的中國人民手中。

發言人表示，高興看到行政長官林鄭月娥等多名特區政府官員，針對美國所謂制裁紛紛表示，維護國家安全是光榮而崇高的責任，無懼任何威嚇，繼續竭力服務國家和香港，為其義正詞嚴的回應點讚！

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責任編輯：林曉君