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中聯辦：主流民意證明美方制裁蠻橫無理

政治 22:55 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

中聯辦指，香港輿論場形成譴責美霸權主義行徑的強勁聲浪。（資料圖片）

中聯辦發言人發表談話，近日香港輿論場形成譴責美霸權主義行徑的強勁聲浪，中方有關表態得到輿論和線民的喝彩，主流民意再次證明美方所謂制裁蠻橫無理，最終只會淪為全世界笑柄。

 

發言人表示，中央涉港工作部門、特區政府先後作出公開回應，表達強烈譴責美惡劣行徑的嚴正立場，被美列入制裁名單的官員公開表態「無懼美國制裁」，體現了對國家和香港利益的堅定捍衛和忠誠擔當。而這些回應被香港媒體廣泛報導，社會各界紛紛發聲支援呼應，相關內容在網上持續產生刷屏效應。網友們紛紛以留言、動漫、短視頻等多種形式表示支援，社交平台相關議題總互動量達712萬次。強大的輿論聲勢和網路民意再次證明，中國人民是嚇不倒的，所謂制裁不過是一個笑話和鬧劇。

 

發言人指出，中央涉港工作部門和香港特區的官員「守土有責，守土盡責」。同時批評美方與香港反對派緊密勾連，肆意衝擊「一國兩制」和香港國家安全紅線，令香港社會陷入長時間動盪。強調美國一些政客反復拿香港做文章，企圖給中國製造麻煩、拖住中國腳步的打算註定不會得逞；又奉勸長期與外部勢力勾結的香港本地反動派，指從古到今，那些喪失民族立場和氣節、危害祖國和家園的人，註定沒有好下場。

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責任編輯：林曉君

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