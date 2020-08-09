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【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院爆疫　院舍內院友今晚獲安排撤離隔離檢疫

社會 23:01 2020/08/09

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 殺手 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

院友獲安排逐一登上醫療輔助隊車輛撤離。（陳國峰攝）

本港第三波新冠肺炎疫情未止，今日再多63宗屬本地感染，早前有院友確診的耆康會啟業護理安老院亦再多2人確診及一人初步確診，衞生防護中心相信院舍已有爆發。涉事院舍今晚上10時許，獲派員安排撤離。

【新冠肺炎】今日新增63宗本地感染　耆康會啟業護理安老院再添2人確診及1人初步確診

今日晚上10時許，有身穿防護衣等個人防護裝備的人員到耆康會啟業護理安老院，安排院舍內院友逐一登上醫療輔助隊車輛撤離，在場亦有警員協助，有指院友獲安排到亞博館作檢疫隔離。

衞生防護中心傳染病處主任中心張竹君今午曾指，視乎院友狀況，或安排到亞博館或樟木頭老人度假中心隔離檢疫。

耆康會啟業護理安老院先後有4名院友確診及初步確診，今晚上有身穿保護衣裝備的工作人員到院舍安排擻離。（陳國峰攝）

（陳國峰攝）

院友獲安排逐一登上醫療輔助隊車輛撤離。（陳國峰攝）

有警員到場協助。(陳國峰攝)

【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院一名8旬翁初步確診　院舍未知感染源頭憂現隱性傳播

衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日稱，新增3名確診及初步確診的院友中，一人與早前確診患翁同房，餘下2名患者均屬不同房間，認為已屬全院爆發，全院舍40多人均列為密切接觸者，視乎相關部門配合，將盡快撤離院友作檢疫，員工亦需檢疫隔離。

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記者：陳正怡

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