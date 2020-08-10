【新冠肺炎】8月9日新增72宗個案 慈雲山首次零確診元朗佔12宗最多（一文看清最新確診大廈）
社會 00:48 2020/08/10
本港8月9日新增72宗新冠肺炎確診個案，63宗屬本地感染，衞生防護中心晚上公布確診者居住大廈名單，屬於第三波爆發重災區的慈雲山首次零確診，所屬黃大仙區亦只有2宗個案。以分區計，元朗區新增確診個案最多，佔12宗；其次為九龍城區(10宗)，荃灣、沙田及觀塘各佔5宗。全港18區，有4區零新增確診，包括中西區、南區、灣仔區及屯門區。
【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院爆疫 院舍內院友今晚獲安排撤離隔離檢疫
８月９日各區新增確診個案大廈名單：
東區(3宗)
- 柴灣興華(二)邨樂興樓--81女，本地關連(無病徵)，個案編號：4009
- 筲箕灣東濤苑映濤閣--64男，8月4日發病，個案編號：4042
- 筲箕灣東濤苑映濤閣--56女，7月29日發病，個案編號：4044
【新冠肺炎】東區醫院監察病房先後兩人確診 醫管局：二人病毒基因排序不同或不屬院內感染
黃大仙(2宗)
- 牛池灣彩雲(一)邨白虹樓--58男，8月4日發病，個案編號：4054
- 新蒲崗譽‧港灣8座--42女，8月7日發病，個案編號：4071
觀塘(5宗)
- 觀塘裕民中心3座--25男，無病徵本地關連個案，個案編號：4055
- 牛頭角上邨常盛樓--23男，8月3日發病，個案編號：4062
- 九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院--94女，無病徵本地關連個案，個案編號：4065
- 九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院--91男，無病徵本地關連個案，個案編號：4072
- 觀塘順利紀律部隊宿舍6座--23男，7月26日發病，個案編號：4076
九龍城(10宗)
- 九龍城富豪東方酒店--36女，從菲律賓抵港輸入個案(無病徵)，個案編號：4025
- 九龍城啟晴邨康晴樓--32女，8月3日發病，個案編號：4038
- 何文田邨適文樓--70男，8月5日發病，個案編號：4030
- 何文田邨適文樓--38男，8月7日發病，個案編號：4046
- 紅磡隆基大樓B座--17女，7月31日發病，個案編號：4036
- 紅磡黃埔新邨景榮樓--68女，8月3日發病，個案編號：4048
- 紅磡信用街6號僑偉大廈--28男，8月7日發病，個案編號：4049
- 紅磡邨紅暉樓--27男，8月6日發病，個案編號：4068
- 紅磡蔚景樓G座--61男，8月1日發病，個案編號：4069
- 土瓜灣道307號潮樓--32女，無病徵本地關連個案，個案編號：4080
深水埗(4宗)
- 深水埗福華街135號--68女，無病徵，個案編號：4028
- 深水埗福華街135號--44女，8月2日發病，個案編號：4029
- 深水埗福榮街85A號--42女，8月4日發病，個案編號：4041
- 石硤尾白田邨翠田樓--63女，8月6日發病，個案編號：4045
油尖旺(3宗)
- 旺角維景酒店--23男，8月5日發病，個案編號：4032
- 旺角翠園大樓二期--46女，8月5日發病，個案編號：4047
- 旺角晏架街富薈旺角酒店--69男，無病徵本地關連個案，個案編號：4073
西貢區--將軍澳(4宗)
- 將軍澳彩明苑彩富閣--28男，8月6日發病，個案編號：4026
- 將軍澳欣明苑欣菊閣--62男，7月24日發病，個案編號：4039
- 將軍澳尚德邨尚禮樓--52女，8月4日發病，個案編號：4040
- 將軍澳日出康城晉海1B座--30男，8月5日發病，個案編號：4074
沙田 (5宗)
- 大圍美田邨美全樓--20女，7月27日發病，個案編號：4010
- 沙田碩門邨美碩樓--63男，美國抵港輸入個案(無病徵)，個案編號：4011
- 馬鞍山錦泰苑錦基閣--22女，7月31日發病，個案編號：4013
- 大圍美田邨美全樓--25男，8月5日發病，個案編號：4031
- 沙田瀝源邨榮瑞樓--40女，8月3日發病，個案編號：4070
大埔(1宗)
- 大埔太和邨亨和樓--91女，7月27日發病，個案編號：4051
北區(3宗)
- 粉嶺花都廣場7座--68女，8月5日發病，個案編號：4021
- 上水清河邨清潤樓--26女，8月5日發病，個案編號：4027
- 上水天平邨天祥樓--28男，無病徵本地關連個案，個案編號：4064
葵青(3宗)
- 葵涌寧峰苑庭峰閣--66男，8月7日發病，個案編號：4037
- 青衣青華苑華欣閣--56女，8月2日發病，個案編號：4043
- 青衣長青邨青梅樓--26男，8月4日發病，個案編號：4066
荃灣(5宗)
- 荃灣海天豪苑--37女，8月4日發病，個案編號：4022
- 荃灣海天豪苑--37男，8月4日發病，個案編號：4023
- 荃灣享和街74號--44女，8月6日發病，個案編號：4024
- 荃灣石圍角邨石桃樓--44男，8月7日發病，個案編號：4052
- 荃灣如心海景酒店暨會議中心--23女，8月4日發病，個案編號：4079
元朗(12宗)
- 元朗鳳池村--39女，7月28日發病，個案編號：4012
- 元朗攸壆路--24男，8月4日發病，個案編號：4033
- 元朗大旗嶺--47男，8月6日發病，個案編號：4034
- 元朗攸壆路--55女，8月6日發病，個案編號：4035
- 元朗壆圍村--64男，無病徵本地關連個案，個案編號：4050
- 元朗好順景大廈1座 ;元朗攸壆路--32女，8月6日發病，個案編號：4056
- 元朗大江埔--27女，8月1日發病，個案編號：4057
- 元朗攸壆路--57男，8月5日發病，個案編號：4058
- 天水圍天慈邨慈恩樓--61女，8月3日發病，個案編號：4059
- 天水圍天恒邨恒健樓--24女，8月4日發病，個案編號：4060
- 天水圍天澤邨澤輝樓--24男，無病徵本地個案，個案編號：4063
- 元朗安榮樓--20男，8月3日發病，個案編號：4075
離島(3宗)
- 大澳水口村--60女，無病徵本地關連個案，個案編號：4053
- 東涌滿東邨滿和樓--52男，8月5日發病，個案編號：4077
- 東涌滿東邨滿和樓--22男，8月4日發病，個案編號：4078
資料來源：衞生防護中心
實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS
訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2
責任編輯 李志強