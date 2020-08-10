【新冠肺炎】8月9日新增72宗個案　慈雲山首次零確診元朗佔12宗最多（一文看清最新確診大廈）

▲ 第三波疫情以來，慈雲山區首次零確診。圖為上周民政總署向慈雲山慈愛苑居民派發咽拭子採樣套裝和登記表格。 資料圖片

本港8月9日新增72宗新冠肺炎確診個案，63宗屬本地感染，衞生防護中心晚上公布確診者居住大廈名單，屬於第三波爆發重災區的慈雲山首次零確診，所屬黃大仙區亦只有2宗個案。以分區計，元朗區新增確診個案最多，佔12宗；其次為九龍城區(10宗)，荃灣、沙田及觀塘各佔5宗。全港18區，有4區零新增確診，包括中西區、南區、灣仔區及屯門區。

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８月９日各區新增確診個案大廈名單：

東區(3宗)

柴灣興華(二)邨樂興樓--81女，本地關連(無病徵)，個案編號：4009

筲箕灣東濤苑映濤閣--64男，8月4日發病，個案編號：4042

筲箕灣東濤苑映濤閣--56女，7月29日發病，個案編號：4044

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黃大仙(2宗)

牛池灣彩雲(一)邨白虹樓--58男，8月4日發病，個案編號：4054

新蒲崗譽‧港灣8座--42女，8月7日發病，個案編號：4071

觀塘(5宗)

觀塘裕民中心3座--25男，無病徵本地關連個案，個案編號：4055

牛頭角上邨常盛樓--23男，8月3日發病，個案編號：4062

九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院--94女，無病徵本地關連個案，個案編號：4065

九龍灣啟業邨啟盛樓耆康會啟業護理安老院--91男，無病徵本地關連個案，個案編號：4072

觀塘順利紀律部隊宿舍6座--23男，7月26日發病，個案編號：4076

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九龍城(10宗)

九龍城富豪東方酒店--36女，從菲律賓抵港輸入個案(無病徵)，個案編號：4025

九龍城啟晴邨康晴樓--32女，8月3日發病，個案編號：4038

何文田邨適文樓--70男，8月5日發病，個案編號：4030

何文田邨適文樓--38男，8月7日發病，個案編號：4046

紅磡隆基大樓B座--17女，7月31日發病，個案編號：4036

紅磡黃埔新邨景榮樓--68女，8月3日發病，個案編號：4048

紅磡信用街6號僑偉大廈--28男，8月7日發病，個案編號：4049

紅磡邨紅暉樓--27男，8月6日發病，個案編號：4068

紅磡蔚景樓G座--61男，8月1日發病，個案編號：4069

土瓜灣道307號潮樓--32女，無病徵本地關連個案，個案編號：4080

深水埗(4宗)

深水埗福華街135號--68女，無病徵，個案編號：4028

深水埗福華街135號--44女，8月2日發病，個案編號：4029

深水埗福榮街85A號--42女，8月4日發病，個案編號：4041

石硤尾白田邨翠田樓--63女，8月6日發病，個案編號：4045

油尖旺(3宗)

旺角維景酒店--23男，8月5日發病，個案編號：4032

旺角翠園大樓二期--46女，8月5日發病，個案編號：4047

旺角晏架街富薈旺角酒店--69男，無病徵本地關連個案，個案編號：4073

西貢區--將軍澳(4宗)

將軍澳彩明苑彩富閣--28男，8月6日發病，個案編號：4026

將軍澳欣明苑欣菊閣--62男，7月24日發病，個案編號：4039

將軍澳尚德邨尚禮樓--52女，8月4日發病，個案編號：4040

將軍澳日出康城晉海1B座--30男，8月5日發病，個案編號：4074

沙田 (5宗)

大圍美田邨美全樓--20女，7月27日發病，個案編號：4010

沙田碩門邨美碩樓--63男，美國抵港輸入個案(無病徵)，個案編號：4011

馬鞍山錦泰苑錦基閣--22女，7月31日發病，個案編號：4013

大圍美田邨美全樓--25男，8月5日發病，個案編號：4031

沙田瀝源邨榮瑞樓--40女，8月3日發病，個案編號：4070

大埔(1宗)

大埔太和邨亨和樓--91女，7月27日發病，個案編號：4051

北區(3宗)

粉嶺花都廣場7座--68女，8月5日發病，個案編號：4021

上水清河邨清潤樓--26女，8月5日發病，個案編號：4027

上水天平邨天祥樓--28男，無病徵本地關連個案，個案編號：4064

葵青(3宗)

葵涌寧峰苑庭峰閣--66男，8月7日發病，個案編號：4037

青衣青華苑華欣閣--56女，8月2日發病，個案編號：4043

青衣長青邨青梅樓--26男，8月4日發病，個案編號：4066

荃灣(5宗)

荃灣海天豪苑--37女，8月4日發病，個案編號：4022

荃灣海天豪苑--37男，8月4日發病，個案編號：4023

荃灣享和街74號--44女，8月6日發病，個案編號：4024

荃灣石圍角邨石桃樓--44男，8月7日發病，個案編號：4052

荃灣如心海景酒店暨會議中心--23女，8月4日發病，個案編號：4079

元朗(12宗)

元朗鳳池村--39女，7月28日發病，個案編號：4012

元朗攸壆路--24男，8月4日發病，個案編號：4033

元朗大旗嶺--47男，8月6日發病，個案編號：4034

元朗攸壆路--55女，8月6日發病，個案編號：4035

元朗壆圍村--64男，無病徵本地關連個案，個案編號：4050

元朗好順景大廈1座 ;元朗攸壆路--32女，8月6日發病，個案編號：4056

元朗大江埔--27女，8月1日發病，個案編號：4057

元朗攸壆路--57男，8月5日發病，個案編號：4058

天水圍天慈邨慈恩樓--61女，8月3日發病，個案編號：4059

天水圍天恒邨恒健樓--24女，8月4日發病，個案編號：4060

天水圍天澤邨澤輝樓--24男，無病徵本地個案，個案編號：4063

元朗安榮樓--20男，8月3日發病，個案編號：4075

離島(3宗)

大澳水口村--60女，無病徵本地關連個案，個案編號：4053

東涌滿東邨滿和樓--52男，8月5日發病，個案編號：4077

東涌滿東邨滿和樓--22男，8月4日發病，個案編號：4078

資料來源：衞生防護中心

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責任編輯 李志強

