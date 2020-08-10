  • 30°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 10:19
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田吉野家及黃埔花園一粥麵

健康 09:52 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

新增9間食肆曾有確診人士到訪。

本港昨日（9日）新增72宗新冠肺炎確診個案，63宗屬本地感染，衞生防護中心晚上公布確診者居住大廈名單，屬於第三波爆發重災區的慈雲山首次零確診，所屬黃大仙區亦只有2宗個案。以分區計，元朗區新增確診個案最多，佔12宗；其次為九龍城區（10宗），荃灣、沙田及觀塘各佔5宗。全港18區，有4區零新增確診，包括中西區、南區、灣仔區及屯門區。

據衞生防護中心的更新，新增9間食肆曾有確診者到訪：

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 深水埗榮吉工業大廈B座　開花結果    01/08/2020 (3469) 
  • 九龍城黃埔花園銀竹苑　一粥麵    02/08/2020 (3513)
  • 九龍城聯成大廈　麵.睦月    02/08/2020 (3513)

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

  • 荃灣昌耀大廈　大家樂    30/07/2020 (3249)
  • 沙田好運中心　吉野家    01/08/2020 (3471)
  • 沙田廣源商場第三座　一葉小廚    01/08/2020 (3471)
  • 屯門大興商場　翠河餐廳    02/08/2020 (3550)
  • 北區祥龍薈　大家樂    04/08/2020 (3747)
  • 離島逸東商場　麥當勞    02/08/2020 (3614)

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【台灣口罩】市場湧現仿冒台灣口罩　台灣網民教睇包裝字眼及耳繩分真假MIT口罩
11:46 2020/08/08
【台灣口罩】市場湧現仿冒台灣口罩　台灣網民教睇包裝字眼及耳繩分真假MIT口罩
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
11:42 2020/08/09
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
【旁若無人】懶理街市成疫情高危區　肉檔員工除口罩抽煙切肉
17:02 2020/08/09
【旁若無人】懶理街市成疫情高危區　肉檔員工除口罩抽煙切肉
病菌及病毒 食物環境衞生署 環境衞生 衞生防護中心 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
11:42 2020/08/09
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】