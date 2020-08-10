【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田吉野家及黃埔花園一粥麵

▲ 新增9間食肆曾有確診人士到訪。

本港昨日（9日）新增72宗新冠肺炎確診個案，63宗屬本地感染，衞生防護中心晚上公布確診者居住大廈名單，屬於第三波爆發重災區的慈雲山首次零確診，所屬黃大仙區亦只有2宗個案。以分區計，元朗區新增確診個案最多，佔12宗；其次為九龍城區（10宗），荃灣、沙田及觀塘各佔5宗。全港18區，有4區零新增確診，包括中西區、南區、灣仔區及屯門區。

據衞生防護中心的更新，新增9間食肆曾有確診者到訪：

九龍（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

深水埗榮吉工業大廈B座 開花結果 01/08/2020 (3469)

九龍城黃埔花園銀竹苑 一粥麵 02/08/2020 (3513)

九龍城聯成大廈 麵.睦月 02/08/2020 (3513)

新界（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期/相關確診或疑似個案編號）：

荃灣昌耀大廈 大家樂 30/07/2020 (3249)

沙田好運中心 吉野家 01/08/2020 (3471)

沙田廣源商場第三座 一葉小廚 01/08/2020 (3471)

屯門大興商場 翠河餐廳 02/08/2020 (3550)

北區祥龍薈 大家樂 04/08/2020 (3747)

離島逸東商場 麥當勞 02/08/2020 (3614)

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣