【我要做業主】80後日打三份工賺錢投資物業獲利　靠樓換樓置業12次被動年收入百萬元

▲ TVB節目《我要做業主》邀得80後的Cola分享投資心得。

由胡諾言 、林秀怡、彭慧中主持的TVB節目《我要做業主》，昨晚（8月9日）邀翟威廉任嘉賓，他憶述在2017年於旺角購350萬的297呎單位，可是因只能做7成按揭，於是向家人借錢上車。現在有自己的居所，並創業開店賣酒。

不過昨晚《我要做業主》最利害的個案，是曾在酒吧工作的80後Cola。

曾經歷過雙失的Cola將專注力放於工作和投資上，每次都看準時機出手，現年只35歲卻已置業12次。經過多番努力後，現時被動年收入百萬元，享財務自由，現在她工作只為興趣。

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▲ Cola於《我要做業主》中分享上車經歷。（TVB截圖）

打三份賺錢

Cola在十多年前原本在酒吧工作，可是因受失戀和失業雙重打撃，於是決心學投資。她回憶上車經歷說：「首棟物業靠工作賺錢回來的，當時我一天做三份工作，白天在電腦商場售賣顯示屏，晚上再去兩間酒吧工作。」

每逢節日，Cola都會推掉朋友的約會選擇上班賺錢：「大時大節出外消費會貴兩倍，而上班賺的錢則有兩倍，因而大時大節定必會去上班。」

Cola於8年前成功首次以二百多萬購入油麻地一個單幢樓的單位：「過去3年，將房子賣出去了，將二百多萬元再變兩間。」

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▲ 35歲的Cola已置業過12次。（TVB截圖）

買樓目標清晰

主持林秀怡被問到為何不考慮購買Dream House時，Cola說：「Dream House不能當飯吃，寧願多變幾間，先多賺點錢，因為這一刻我需要更多錢進行不同投資，才可令將來的Dream House更完美。」

她又談到購買樓花的好處：「買現樓自住再另買樓花，不用立刻供樓，兩年後收樓才開始供款，再供款一年多便可以賣了，便不用同時供兩層樓那麼吃力。」

Cola每日的活動多為看樓宇：「朋友約我看衣服及看戲時，我便提議去看樓宇，因為當你想買才去看便已經太遲了，這7、8年間看過的樓宇有過千間以上。」

先後置業12次的Cola透過投資物業達至財務自由：「在油麻地、東九龍都有投資，後來再投資工廈、內地樓宇和車位，因為當時樓市不斷上升，便賺了五、六百萬元。」現時她的被動年收入百萬元，已經隨時可以退休。