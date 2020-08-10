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【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程

娛樂 10:09 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

曾志偉送別亡妻。

曾志偉妻子朱錫珍（又名宋麗華）於8月3日在養和醫院去世，兒子曾國祥發出泣告證實母親死訊，並指希望低調處理喪事，昨晚曾志偉一家便在沙田寶福山紀念館地下寶福堂舉行設靈，志偉好友如陳可辛、吳君如也有到來送別志偉太太。

今日朱錫珍舉行出殯儀式，早上殯儀館內曾志偉未有出現，只見兒子曾國祥及太太王敏奕現身，一眾親友於早上七時許出車，前往大嶼山寶蓮寺，而志偉早於寺內等候。

喪禮昨日低調在寶福山進行。（東星圖片）

昨晚的設靈儀式，則低調進行，靈堂全程關上大門，有保安看守，傳媒只在殯儀館範圍外守候，據知喪禮以佛教儀式進行。

志偉的圈中好友吳君如、陳可辛在昨晚約7時多到達靈堂，但未有受訪。至晚上10時多，曾志偉、曾國祥由秘道去到停車場，之後登車離開，曾國祥和王敏奕則坐另一部車離開。

【曾志偉喪妻】志偉跟太太分居兩地廿多年　朱錫珍長住加拿大仍掌握丈夫財政

朱錫珍（右二）生前低調，近年只在兒子婚禮上跟志偉一同出現。（東星圖片）

太太跟志偉分居兩地多年

曾志偉共有兩段婚姻，跟第二任妻子朱錫珍（宋麗華）育有兩子，分別是現年39歲的曾國祥及現年37歲的曾國猷。

二人在香港同居多年，直至1989年才註冊結婚。朱錫珍為人相當低調，不愛出風頭，並長居加拿大，與志偉長期分居生活20多年，外間形容甘當志偉隱形另一半。

今年5月曾國祥跟太太王敏奕到醫院探母親。（東星圖片）

今年初朱錫珍因身體不適，由加拿大返港入院檢查，曾國祥跟曾志偉還現身醫院接她出院。當時朱錫珍身體有點虛弱，須由曾國祥一直攙扶著，走路小心翼翼。

至今年5月，曾國祥多次被媒體拍攝進出醫院，但他沒有對外透露母親病情，現時朱錫珍過身，有指她是罹患癌症病逝。

撰文 : TOPick柴犬出動

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