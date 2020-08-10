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【失而復得】遊大美督遺失頸鏈網上求助　好心人凌晨報料奇蹟尋回珍貴失物

親子 11:05 2020/08/10

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有好心人為失主報料，助他尋回具紀念價值的頸鏈。

在街上遺失珍貴的財物，往往都難以尋回，不過大埔一名網民日前在大美督遺失一條頸鏈，在社交網站發帖後，意外獲好心人報料提供線索，助他奇蹟地尋回失物，令他感動萬分。

有網民昨日（9日）凌晨在facebook群組「Tai Po 大埔」發帖，指自己在前一天下午5時至7時左右，在大美督堤壩遺失了一條銀色頸鏈連十字架吊墜，當他發現時已經是晚上11時許。由於頸鏈對他有紀念價值，雖然他不抱期望，但仍在群組發文，希望有人拾獲並把它交還。

網民成功尋回具紀念價值的頸鏈。（facebook圖片）

好心谷友提供線索

直至清晨4時許竟有曙光，他收到「谷友」私訊，早前曾在大美督見過該頸鏈，但因擔心主人會到現場拾回，所以當時未有拾起，但就提供了遺失地點的線索，

抱歉無幫你執，希望你搵得返。

網民尋獲頸鏈之際，剛好欣賞到美麗的日出。（facebook圖片）

當獲得線索後，事主即時開車，帶同狗狗漏夜趕到現場尋找，但當時漆黑的環境中，多次尋覓仍不見失物。正當他打算放棄之際，頸鏈竟奇蹟地出現在他腳下，失而復得之時更剛好遇上日出，他即時向好心谷友致謝，

你唔單止令我執返條鏈，仲俾我睇到咁靚嘅日出，真係好多謝你。

而谷友得悉事主尋回頸鏈也非常高興，表示「人生有希望」。事主其後再出帖分享尋失物過程，感謝谷友的關注。網民亦紛紛留言祝賀事主，表示「好有愛呀」、「係你嘅始終都係你嘅」、「失而復得，是緣份呢」。

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責任編輯：王明芳

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