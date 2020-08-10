【食用安全】食水蜜桃驚見內藏生猛活蟲　網民求助：呢種蟲會唔會消化唔到？【附專家解釋】

▲ 食水蜜桃驚見內藏生猛活蟲。

夏天是水蜜桃當造的季節，水蜜桃香甜味美，一向深受民眾歡迎。有網民在網上分享，稱進食水蜜桃時驚見生猛活蟲，並稱已吃了九成落肚，求助蟲會否無法消化。嘉道理農場曾接受TOPick訪問表示，香甜多汁的水果，包括桃容易出現折心蟲。

該名網民昨在網上圖文並茂發帖稱，

已經食咗九成落肚，呢種蟲仔會唔會消化唔到？唔知果肉內有無。

從該名網民上傳的圖片可見，水蜜桃驚見一條活蟲。該名網民回覆網民留言時亦稱，

水蜜桃是家人或許在街邊檔購買，擔憂蟲無法消化，「我真係驚有迴蟲果D，所以向來唔熟唔食包括魚生都唔食，有無咩野杜蟲藥推介，我長期偏瘦。」

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帖文一出引起網民熱議，大批網民高呼恐怖，有網民稱，「有蟲即係有蟲卵，仲要個桃已經食到七七八八，即係啲蟲卵都食左唔少。」；有網民笑言，「食埋條蟲補充蛋白質」；有網民建議飲熱水應該會沒事。

嘉道理農場發言人曾接受TOPick訪問表示，香甜多汁的水果，包括桃容易出現折心蟲，在亞熱帶及熱帶地方種植的桃，最易有蟲蛀，不過品種及農場管理亦有所影響。

折心蟲常見於水果內，因水份及糖份都比菜多，有利它們生長及棲息。幼蟲有機會在結果實前已藏在裏面，故表面並無傷痕難以察覺，所以即使水果已經品質檢驗，亦無法100%確定，故市民在食用水果時需小心，或可以切開檢查後才食用。

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發言人又指，若蟲由外面蛀入水果，可在表面看到傷口，同時蟲亦將空氣帶入水果內，令果肉變色及品質變差，建議不要食用。

水果批發和興欄負責人李瑞祺亦曾受訪表示，水果內的蟲通常都不是害蟲，即使不小心吃了，亦不會對身體有害；反之魚生及未熟的肉有蟲，那是寄生蟲，可侵入人體造成感染。

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責任編輯：羅嘉欣

