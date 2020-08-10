香港恒生大學  以「博雅＋專業」育人

▲ 恒大矢志成為區內具領導地位並以博雅教育為主導的私立大學，為社會培育更多才德兼備的專才和社會領袖。

大學聯招經已放榜﹐一眾莘莘學子即將步入人生另一階段。作為以博雅教育為主導的私立大學，香港恒生大學（恒大）為學生提供甚麼課程和大學生活﹖又如何透過獨特的教育模式培育全方位菁英﹖

「博雅＋專業」教育 培育跨科創新專才

恒大矢志成為區內具領導地位並以博雅教育為主導的私立大學，恒大由五個學院組成，分別為商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯學院，提供逾20個四年制榮譽學士學位課程及碩士學位課程。恒大把優質教學和學生全方位發展定為最優先目標，並積極開拓多元化創新課程和學術研究，以培育新一代跨科創新專才。

著重全人發展 提倡5C人文素質

校長何順文教授深信恒大提倡的「博雅 + 專業」教育模式所帶來的蛻變力量，「我們不單訓練學生成為專業人才，更加著重通才教育，培育學生的人文素養、社會關懷及豐富完滿的人格，令學生在博雅視野的基礎上，獲取專業能力。這種教育模式有助學生充份發揮個人潛能，讓他們具備明辨思維 （Critical Thinking）、創造力 （Creativity）、人際溝通合作 （Communication & Collaboration）、人文關懷 （Caring) ）及社群投入 （Community Engagement) ）五項核心可轉移的人文素質 （5C qualities）。」

廣泛交流實習機會 拓闊國際視野

「走出課室」，面向世界，能對學生的成長帶來正面影響，恒大多年來致力為學生提供廣泛的學習體驗，擴闊學生國際視野。恒大與海外逾70間大學建立合作夥伴關係，拓展交換生計劃，每年亦為學生提供逾千個本地及海外實習機會。此外，恒大亦設立多個學習教研中心，推動學術研究及專業發展，譬如於近年成立的「大灣區融創中心」及「亞洲語言文化中心」等。

提供1,200宿位 體驗住宿書院生活

住宿舍是不少大學生最憧憬的事情之一，住宿舍的日子也成為不少大學生最美好的回憶， 而恒大則為學生共提供1,200個宿位。更特別的是，恒大是本港首間採用住宿書院制度的私立大學，住宿書院糅合學習與生活，學生能夠在內接觸不同文化背景及學科的同學，促進他們的溝通能力，提升對學校的歸屬感。

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