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【開心速遞】第963至964集劇情預告　根叔買靈車樹仁看到Rebecca換衫

娛樂 10:46 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

《愛·回家之開心速遞》

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》今晚（8月10日）及明晚（8月11日）兩集都有熊樹仁登場。今晚《愛·回家之開心速遞》講根叔與城安貪平買超低價二手車後，熊家遇上怪事。

明天《愛·回家之開心速遞》，樹仁無意中看到Rebecca換衫而發生意外受傷，導致短暫失明。

第963集（10/8）

根駕車載家人往酒樓喝茶，城安、若水等人嚴陣以待，原來樹根的貨車已非常殘舊，問題極多。

樹仁着樹根換車，樹根本來不肯，無奈車子最終壞掉。

樹根偕城安同往選購二手車，竟然買到一輛非常便宜的車子。

樹根讓家人試乘新車，大家本來都極感滿意，但他們及後於車內發現種種古怪之物，不禁對車子之前的用途甚感懷疑。經檢驗後，證實車子真的不妥。

城安、若水等勸服樹根換車，樹根遂設法把車子轉售，想不到竟會引起軒然大波……

第964集（11/8）

栢菲、若水等人打算為Rebecca物色新男友，姊妹們亦要時常抽空陪她，樹仁因受冷落而遷怒Rebecca。

樹仁碰巧聽到Rebecca與栢菲等談到被男生看到自己裸體後的後果，Rebecca稱如男生條件不錯，必定要對方負責任。

樹仁及後無意中看到Rebecca更衣，此時更發生意外事故。Rebecca得知樹仁為救自己而受傷，還暫時失明，決意好好照顧他。

樹仁發現Rebecca的種種優點，為一事深感內疚……

撰文 : TOPick柴犬出動

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