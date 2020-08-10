K11與洛杉磯博物館推出MOCA masks　$320搶購LV設計師口罩【附設連結】

▲ K11與洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）獨家推出限量版MOCA藝術家設計口罩。（圖片由K11 Musea提供）

直至今日為至，本地新冠肺炎的患者多達4千多名，可見第3波疲情大家絕對不可小覷，口罩更是大家日常的必需品，不過，日日都戴同一款藍白色的口罩的而且確會悶，所以現在有多個選擇，而且口罩設計者更是LV的設計師和一班國際著名的藝術家，加上口罩可以套入濾心，絕對又靚又夠環保。

▲ K11與洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）獨家推出限量版MOCA藝術家設計口罩。（圖片由K11 Musea提供）

▲ 由Virgil Abloh設計的口罩。（圖片由K11 Musea提供）

▲ LV男裝設計總監Virgil Abloh。（攝影：湯炳強）

這一次K11聯同洛杉磯當代藝術博物館（MOCA）一口氣推出9款不同造型的口罩，參與的全是國際著名的設計師或藝術家，當中包括Louis Vuitton的男裝創作總監Virgil Abloh，John Lennon的遺孀大野洋子和美國藝術家Barbara Kruger等。

▲ 美國藝術家Barbara Kruger設計的口罩。（圖片由K11 Musea提供）

▲ 美國藝術家Barbara Kruger的作品你一定見過，潮牌Supreme商標都是由她的作品獲得靈感。（網上圖片）

這一個口罩計劃是MOCA首個的口罩設計項目，目的是秉承藝術博物館一直致力拉近藝術與人的距離及鼓勵以當代藝術表達社會現象的理念。

至於口罩生產地位於美國洛杉磯，每款設計因應不同設計者的圖案而應用不同布料，當中包括全棉、棉混紡或聚酯超細纖維等，留意的是這口罩只用於裝飾用途，但內側設有口袋能輕易插入濾芯，才可以安全地使用。

▲ 美國攝影師Catherine Opie的口罩充滿幽默感。（圖片由K11 Musea提供）

▲ Beatles成員John Lennon遺孀大野洋子設計的口罩。（圖片由K11 Musea提供）

有興趣購買的人士由即日起可到K11 MUSEA 2樓Gold Ball看其口罩真身，與此同時，即日起亦接受網上預訂，每個$320，想購得大師的口罩，絕對是只此一次的機會。

記者：何偉雄