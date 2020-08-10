【新冠肺炎】政府推自願普及社區檢測　陳肇始料500萬人參與計劃

▲ 陳肇始預料有約500萬人參與全民檢測計劃。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，港府計劃兩周內推出自願普及社區檢測。食物及衞生局局長陳肇始表示，有關計劃的推行細節仍有待敲定，預料會有約500萬名市民參與。

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陳肇始今（10日）早接受電台節目訪問時指，當局已密鑼緊鼓，仍有許多細節有待敲定，亦須與專家商討；至於登記程序方面，會由創新及科技局會負責計劃設計劃登記系統。

她稱，參照當局以往替高危群組等安排檢測的經驗，市民有不錯的反應；而衞生署為有確診個案大廈安排檢測亦有7至8成的居民參與，對整體的反應感到滿意，初步估算會有約500萬名市民參與全民檢測計劃。

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她指，本港過去兩星期每日檢測超過1萬個樣本，個別日子做到1.5萬、1.6萬個；若要做全面檢測，當局主要靠內地3間機構協助擴大檢測能力，相信人手亦是3間機構提供，惟暫時未有資料。她指，因社區檢測涉及很多人，從公共衞生角度而言，要盡快做更多檢測，找出傳播鏈及感染人士。

至於被問到，有關計劃會採用深喉唾液抑還是咽喉拭子方式作檢測，她稱要視乎檢測能力，若有400、500萬人參加，且在兩周內完成，每日可以準備檢測多少人等；至於是由醫護人員或市民自行採樣，也需要要專家一同研究。

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至於本港已踏入抗疫200日，累計確診數字已逾4000宗。陳指， 全球疫情仍然嚴峻， 確診人數接近2000萬，且不少國家每日新增確診仍達5位數字，加上本港亦有第三波的疫情， 不能獨善其身。

她稱，本港在5、6月，因當時以輸入個案為主，曾錄得單位數字增長或本地零確診，惟因第三波爆發，當局已盡最大努力收緊社區措施，並加添不同措施，包括由9個國家入境人士需出示健康證明等。

對於有專家認為今次疫情是與早前放鬆措施有關，她則強調，政策是要張馳有道，當確診數字降低甚至歸零，社會會有期望可以政策放鬆，否則便不是張馳有道，最重要是取得一個經驗。

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責任編輯：郭詩詩