  • 31°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】曾祈殷：鼻咽拭子自行取樣質素參差易影響準確度 　建議醫護助採樣

社會 11:00 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

曾祈殷指自行採樣的鼻咽拭子質素參差，易影響準確度。（資料圖片）

本港疫情未止，政府計劃兩周內推出全民檢測，預料將會有約500萬名市民參與。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今日（10日）於電台節目《千禧年代》表示，自願檢測計劃一定有正面效果，但亦要看取樣本的標準是否能夠與醫院的準則相同，擔心市民自行取樣不當將影響準確度。

【新冠肺炎】政府推自願普及社區檢測　陳肇始料500萬人參與計劃

被問到採用鼻咽拭子方式是否可行方法，曾祈殷表示，如果要求巿民用鼻咽拭子取樣，要將拭子放到吊鐘位置後面，容易感到不適，同時他亦指出「一個人亦好難放入喉嚨」，容易誤取口腔分泌物而並非咽喉分泌液，有機會影響檢測敏感度和準確度。

他續指若未經訓練下，亦未必知道取樣的正確位置，也不容易取得足夠樣本份量，如果取樣不正確，效果可能會不及深喉唾液，擔心使用人力、物力，以至國家試劑都可能會浪費。曾祈殷續提到若政府堅持使用咽喉拭子，就應該用醫護人員取樣本，但需先考慮人力及物力資源。他預計由取樣本到完成核對身份等工作，每個人取樣要用3至4分鐘，如果有500萬人做檢測，規模會將會是「大過九月立法會選舉」。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：郭家穎

相關文章

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案　63宗屬本地感染
16:31 2020/08/09
【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案　63宗屬本地感染
【新冠肺炎】機動部隊23歲男警初步確診　同組訓練40多名警員或要檢疫
17:30 2020/08/09
【新冠肺炎】機動部隊23歲男警初步確診　同組訓練40多名警員或要檢疫
【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田吉野家及黃埔花園一粥麵
今日 09:52
【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田吉野家及黃埔花園一粥麵

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
11:42 2020/08/09
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】