【新冠肺炎】曾祈殷：鼻咽拭子自行取樣質素參差易影響準確度 　建議醫護助採樣

▲ 曾祈殷指自行採樣的鼻咽拭子質素參差，易影響準確度。（資料圖片）

本港疫情未止，政府計劃兩周內推出全民檢測，預料將會有約500萬名市民參與。感染及傳染病專科醫生曾祈殷今日（10日）於電台節目《千禧年代》表示，自願檢測計劃一定有正面效果，但亦要看取樣本的標準是否能夠與醫院的準則相同，擔心市民自行取樣不當將影響準確度。

【新冠肺炎】政府推自願普及社區檢測 陳肇始料500萬人參與計劃

被問到採用鼻咽拭子方式是否可行方法，曾祈殷表示，如果要求巿民用鼻咽拭子取樣，要將拭子放到吊鐘位置後面，容易感到不適，同時他亦指出「一個人亦好難放入喉嚨」，容易誤取口腔分泌物而並非咽喉分泌液，有機會影響檢測敏感度和準確度。

他續指若未經訓練下，亦未必知道取樣的正確位置，也不容易取得足夠樣本份量，如果取樣不正確，效果可能會不及深喉唾液，擔心使用人力、物力，以至國家試劑都可能會浪費。曾祈殷續提到若政府堅持使用咽喉拭子，就應該用醫護人員取樣本，但需先考慮人力及物力資源。他預計由取樣本到完成核對身份等工作，每個人取樣要用3至4分鐘，如果有500萬人做檢測，規模會將會是「大過九月立法會選舉」。

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責任編輯：郭家穎