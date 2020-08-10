【新冠肺炎】疫情下無數人的生計受影響 曾智華：病毒要一死救全球

▲ 曾智華表示，希望疫情快點過去。

一個人食早餐、一個人睇報紙、一個人做運動、一個人寫稿、一個人食午餐、一個人午睡、一個人煲劇、一個人買餸、一家人晚餐。

這個生活模式，已近兩周。你問慣唔慣？人生，幾時有百分百的任何承諾？「Who promised you a rose garden？」總之，煮到埋嚟就食。然後，學習欣賞既有的一切，不要在「雞蛋裏挑骨頭」可也。

事實，乜都一個人，真係立時少咗好多無無謂謂的人際煩惱，耳根樂得清淨。

加上，大量飛機停飛，不少內地工廠停工，街上車輛大減，霎時間，香港人重新享受到藍天白雲清新空氣，都算是一種福份。

有閒情的，又可一個人踱步到尖東海旁走廊逛逛，欣賞日夜擁有不同美貌的維多利亞海港。你可記得上次有此悠閒心情，是幾多年前呢？

這段日子，最好多做「正常時期」不會做的事，例如將以往拍下的千計相片，一一重溫，自己帶自己走入時光隧道，對生命中擦身而過的人、事、物，有興趣的，再次recall！

每日，我最大享受，仍是黃昏到土瓜灣街市游走半小時，逐個海鮮檔看看有乜揀手靚貨。

但上周開始，無呢支歌仔唱矣，因有魚販中招，肥妹老婆立即下令為夫及菲傭Sally，不准踏入土瓜灣街市之內，直至另行通知！

我慘，街市內的數百攤販更慘，手停口停，連家人及供應商等，立時上千人生計受影響。病毒大哥，你可唔可以早抖呀，人人都想你快啲死呀！

全文刊於《經濟日報》，原題為「一死救全球」