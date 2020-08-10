【港區國安法】約200名警員到壹傳媒大樓搜查　黎智英被帶返辦公室調查

▲ 大批警員早上10時許抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓進行搜查。

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層今早（10日）涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪，被警方拘捕，大批警員早上10時許抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓進行搜查，現場亦架起封鎖線。至早上11時許，黎智英被帶返壹傳媒大樓旳辦公室調查，他表示自己被拘捕沒有任何看法。

【港區國安法】壹傳媒創辦人黎智英等7人涉違國安法被捕 警方抵將軍澳總部搜證

壹傳媒旗下的蘋果日報今早在fb直播警方搜查情況，約200名警員今早到達壹傳媒大樓2樓進行搜查，並向在場員工表示，警方根據港區國安法第43條實施細則附表一法庭手令進入壹傳媒大樓，就涉嫌干犯勾結外國或者境外勢力危害國家安全及串謀欺詐等罪進行搜查，

警方又呼籲員工合作，並會抄下個人資料和工作性質。警方亦指，在場員工仍可以繼續工作，但外勤的員工則不可進入大樓範圍，亦一度嘗試因防礙警方工作要求記者停止拍攝。

警方fb指，今早根據法庭手令進入及搜查將軍澳一座大廈，以偵查危害國家安全罪行。警方已經向大廈內的職員展示及解釋法庭手令內容，並要求大廈內的人合作，配合警方執行法庭手令。

壹傳媒2樓主要是涉及蘋果日報的日常運作，當中涉及港聞組、突發組、法庭組、娛樂組、體育組、國際組、馬經組和攝影部等，而蘋果日報總編輯等辦公室亦位於2樓。

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責任編輯：陳子謙