【呼吸有害】莫文蔚在家唱終極版本 Karen出CD特別版為業界籌款

▲ 莫文蔚《呼吸有害》近期大熱。（圖片：Sony Music）

莫文蔚（Karen）相隔10年後推出廣東歌《呼吸有害》，即橫掃香港音樂流行榜，《呼吸有害》MV在YouTube的點播次數更高達250萬人次。

現在身處海外的莫文蔚特別在家中拍下現場演唱《呼吸有害》的短片答謝樂迷的支持。

Karen說：「好開心大家都好鍾意《呼吸有害》這首歌，身邊好多朋友都說首歌成為他們近期的至愛，每晚總要聽一次才睡得著，實在十分感激大家支持，希望可以快些返香港，現場再唱給大家聽。」

昨晚Karen演繹的鋼琴伴奏版本，其實是正於網上熱播的《呼吸有害》(Live Version) 動畫終極版MV的版本，MV的故事講述憶起在戶外享受新鮮空氣美好時光的小女孩，因應防疫在家裡隔離，貓咪看見小主人鬱鬱寡歡希望能讓她重拾歡笑，用「貓步」彈出動聽旋律，與鄰居鋼琴家、愛唱歌的女人一同將象徵「愛」的音樂傳遞到每個人家裡。

▲ 莫文蔚推出CD套裝籌款。（圖片：Sony Music）

Karen昨晚就像MV中愛唱歌的女人，透過歌聲溫暖人心，假如錯過了Karen昨晚的精彩演出，可到Karen的YouTube重溫〈呼吸有害〉動畫終極版MV。

另外，Karen早前網上推出預購《呼吸有害》慈善限量 CD SINGLE+CASSETTE套裝，收入扣除成本之後，將全數捐給受影響的演藝界同行，而套裝並於8月21日推出，可透過CD Warehouse官網或店舖購買。是次套裝全球限量1,500套，售完即止。