  • 31°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 13:02
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【呼吸有害】莫文蔚在家唱終極版本 Karen出CD特別版為業界籌款

娛樂 11:30 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

莫文蔚《呼吸有害》近期大熱。（圖片：Sony Music）

莫文蔚（Karen）相隔10年後推出廣東歌《呼吸有害》，即橫掃香港音樂流行榜，《呼吸有害》MV在YouTube的點播次數更高達250萬人次。

現在身處海外的莫文蔚特別在家中拍下現場演唱《呼吸有害》的短片答謝樂迷的支持。

Karen說：「好開心大家都好鍾意《呼吸有害》這首歌，身邊好多朋友都說首歌成為他們近期的至愛，每晚總要聽一次才睡得著，實在十分感激大家支持，希望可以快些返香港，現場再唱給大家聽。」

昨晚Karen演繹的鋼琴伴奏版本，其實是正於網上熱播的《呼吸有害》(Live Version) 動畫終極版MV的版本，MV的故事講述憶起在戶外享受新鮮空氣美好時光的小女孩，因應防疫在家裡隔離，貓咪看見小主人鬱鬱寡歡希望能讓她重拾歡笑，用「貓步」彈出動聽旋律，與鄰居鋼琴家、愛唱歌的女人一同將象徵「愛」的音樂傳遞到每個人家裡。

莫文蔚推出CD套裝籌款。（圖片：Sony Music）

Karen昨晚就像MV中愛唱歌的女人，透過歌聲溫暖人心，假如錯過了Karen昨晚的精彩演出，可到Karen的YouTube重溫〈呼吸有害〉動畫終極版MV。

另外，Karen早前網上推出預購《呼吸有害》慈善限量 CD SINGLE+CASSETTE套裝，收入扣除成本之後，將全數捐給受影響的演藝界同行，而套裝並於8月21日推出，可透過CD Warehouse官網或店舖購買。是次套裝全球限量1,500套，售完即止。

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【飛虎之雷霆極戰】田蕊妮自彈自唱《呼吸有害》 網民盼阿田唱好廣東歌
09:58 2020/06/19
【飛虎之雷霆極戰】田蕊妮自彈自唱《呼吸有害》 網民盼阿田唱好廣東歌
【呼吸有害】莫文蔚推限量版CD為演藝界籌款 Karen預告明年開紅館騷
18:35 2020/07/22
【呼吸有害】莫文蔚推限量版CD為演藝界籌款 Karen預告明年開紅館騷
【JOOX音樂大獎】莫文蔚《呼吸有害》奪TOP聽推介OST首位 胡鴻鈞共奪五獎
14:24 2020/07/31
【JOOX音樂大獎】莫文蔚《呼吸有害》奪TOP聽推介OST首位 胡鴻鈞共奪五獎
莫文蔚 歌手 飛虎 YouTube

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
11:42 2020/08/09
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】