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【現代韋小寶】鄧兆尊帶新歡上鏡見苑瓊丹　享齊人之福直言：最鐘意豬扒

娛樂 11:49 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

限聚令下只帶新歡陳小姐見苑瓊丹，鄧兆尊直認：「最鐘意食豬扒！」

同時享有三位女朋友的鄧兆尊，早前因為政府頒佈的新一輪限聚令縮減至二人，令不少人關心他的近況。日前，鄧兆尊為幫好友苑瓊丹推銷凍肉網站，破例帶同新歡陳小姐出鏡，除了透露如何享有「齊人之福」，更揚言：「我最鐘意食豬扒！」

有「現代韋小寶」之稱的鄧兆尊，同時擁有三位女朋友，包括拍拖多年的「長房」Carmen與「二房」Cherry，而數月前才宣佈與「三房」Claire分手，隨即已出現上圍豐滿的三新歡陳小姐補位。

網民對於他能夠享「齊人之福」感到好奇，於早前政府宣佈限聚令收緊至二人時，對兆尊如何與三房外出飯聚更感興趣。

【新冠肺炎】兩人限聚令鄧兆尊能否「一拖三」？　兆尊：憂慮疫情很少出街

在男友旁邊，陳小姐一副小鳥依人的模樣。（影片截圖）

【4億身家】鄧兆尊贈新歡戒指肯定地位　月花20萬養三頭家享齊人之福

鄧兆尊自認愛豬扒

其實早前鄧兆尊已現身好友苑瓊丹的訪問節目，並為苑仔帶來超過20萬收視後。

今次他再度現身接受苑瓊丹訪問，更罕有帶同新歡陳小姐現身。新歡陳小姐穿身低胸衫露出豐滿上圍，坐在男友兆尊身旁小鳥依人，只作簡短回答但聽得出帶有鄉音。

雖然鄧兆尊享齊人之福，可是因為他的一眾女友身材都比故圓潤，所以常被網民戲稱他一眾女友是「豬扒」

今次為宣傳凍肉網站，雖然苑瓊丹取笑鄧兆尊最喜歡豬扒，而兆尊亦大方直認：「生活方面我最鐘意豬扒，最靚嘅豬扒我放喺屋企。」

此外，為安撫身旁的陳小姐，兆尊除讚她靚外，更指她非常聽話。

陳小姐表示會以廚藝吸引鄧兆尊回家。（影片截圖）

【換新女友】鄧兆尊嘆緣份擋不了　再結新歡享齊人之福不打算結婚

兆尊不揀飲擇食

苑瓊丹問到兆尊是否安排每位紅顏知己都有屬於自己的寓所，他聞言即謂：「梗係啦唔係住邊呀？一齊住？火燭嫁喇！」苑瓊丹見新歡打扮性感，又問是否以性感裝扮吸引兆尊回家，陳小姐則指會以廚藝吸引男友，兆尊補充：「梗係食咗啲好嘢先有體能嫁嘛！」

鄧兆尊後來又指，生活上雖然愛豬扒，但實際上他最愛吃牛，又笑言年輕時不會揀飲擇食，但現在年紀大了，開始會追求美食。

（影片截圖）

人所共知鄧兆尊多年來均擁有3位紅顏知己，過去鄧兆尊曾稱對三個女友一視同仁，不會特別偏愛哪一個，也指不會跟她們結婚，稱「香港一夫一妻制很困擾我」，甚至去街也盡量三人或二人同行，也不會公開拖手，因此過去三女友和平共處。

不過今次難得帶新歡公開亮相，看來陳小姐得寵程度非常高。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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