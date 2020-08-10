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【救護心聲】救護員連踩15個鐘心力交瘁　怒轟市民濫用救護車：唔係免費的士

健康 11:28 2020/08/10

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有救護員工作連踩15個鐘心力交瘁，網上怒轟市民濫用救護車服務。

新冠肺炎爆發第3波疫情，確診人數持續增加，前線醫護壓力大增。近日一名救護員就在網上怒轟，有市民濫用救護車服務，疫情下一更工作14至15個小時，身心俱疲，洩氣表示：「咁樣落去，我唔係中肺炎死就係做到猝死。」

據Facebook專頁「公務員secrets」，一名救護員指在疫情爆發之前，因工作繁忙已經經常吃不到飯，現在更經常無法下班，變相14至15個小時一更。他怒斥有些人濫用救護車服務：「少少頭暈眼花就叫救護車去醫院」除了加重醫護壓力外，亦令真正有需要的病人受影響，使他忍不住發文怒斥，直拆救護車並不是免費的士。

他指，有些市民未能做到真正「同心抗疫」，不用上班就到處遊玩，行山中暑或受傷又要救護員到場拯救。另外，他又表示有些市民患小病都要到醫院留醫，直指：「醫院咪又係俾張病床你訓，俾d（啲）你平時睇醫生開既藥你，訓醒無事又出院。」

他在文末表示，自己一晚已經送了4名病人入院，其中有兩名是確診者，另外兩名都是「行得走得」的人將救護車當緊急電召的士服務。帖文引來不少網民留言：「非常時期，真心希望大家唔好濫用救護車，多謝所有救護」、「自私人太多，真係抵鬧，真心感激，辛苦晒。」

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責任編輯：王俊賢

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