有政戲online：壹傳媒黎智英兩兒子被捕　何方神聖？

▲ 壹傳媒創辦人黎智英涉國安法被捕，大批警察前往蘋果日報總部搜證 （程志遠攝）

警方國安部門今早(10日)突然上門拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及多名壹傳媒高層等7人，涉勾結外國勢力，違反國安法。大批警員期後抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜證，蘋果日報已宣布員工暫時不用上班。

消息指，黎智英次子黎耀恩，涉嫌違反《港區國安法》，勾結境外勢力被捕；長子黎見恩則涉嫌觸犯串謀欺詐。到底他們是誰？

據了解，黎見恩及黎耀恩一直都是警方調查對象，長子黎見恩現時42歲，1999年畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA），2009年起在港經營私人業務。

至於次子黎耀恩，則主力餐飲行業，並在港開設9間餐廳，其中一個間是在中環威靈頓街的茶餐廳「四季常餐」，其名下三間位於中環及上環的日式餐廳，去年曾先後遭人淋潑油漆刑毀。

資料顯示，黎智英的家人，包括現任妻子、前妻所生的兩子一女、現任妻子所生的兩子一女，除了最小的兒子，其餘均擁外國護照。至於黎智英的長女黎明，則在美國做時裝生意。

今次是港區國安法生效後，警方首次根據《港區國安法第四十三條實施細則》搜查傳媒機構。而該報至前日起，昔日新聞及論壇版均未有放上網絡。