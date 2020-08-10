  • 31°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

有政戲online：壹傳媒黎智英兩兒子被捕　何方神聖？

政治 11:26 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

壹傳媒創辦人黎智英涉國安法被捕，大批警察前往蘋果日報總部搜證 （程志遠攝）

警方國安部門今早(10日)突然上門拘捕壹傳媒創辦人黎智英、其兩名兒子及多名壹傳媒高層等7人，涉勾結外國勢力，違反國安法。大批警員期後抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜證，蘋果日報已宣布員工暫時不用上班。

消息指，黎智英次子黎耀恩，涉嫌違反《港區國安法》，勾結境外勢力被捕；長子黎見恩則涉嫌觸犯串謀欺詐。到底他們是誰？

據了解，黎見恩及黎耀恩一直都是警方調查對象，長子黎見恩現時42歲，1999年畢業於加州大學洛杉磯分校（UCLA），2009年起在港經營私人業務。

至於次子黎耀恩，則主力餐飲行業，並在港開設9間餐廳，其中一個間是在中環威靈頓街的茶餐廳「四季常餐」，其名下三間位於中環及上環的日式餐廳，去年曾先後遭人淋潑油漆刑毀。

資料顯示，黎智英的家人，包括現任妻子、前妻所生的兩子一女、現任妻子所生的兩子一女，除了最小的兒子，其餘均擁外國護照。至於黎智英的長女黎明，則在美國做時裝生意。

今次是港區國安法生效後，警方首次根據《港區國安法第四十三條實施細則》搜查傳媒機構。而該報至前日起，昔日新聞及論壇版均未有放上網絡。

撰文 : 傅流螢

相關文章

警方就搜查手機發出手令　李柱銘等5人臨急申請禁令獲批
17:57 2020/07/04
警方就搜查手機發出手令　李柱銘等5人臨急申請禁令獲批
黎智英李柱銘等15人涉組織非法集結　案件押至7月底轉介區域法院
11:56 2020/07/15
黎智英李柱銘等15人涉組織非法集結　案件押至7月底轉介區域法院
【港區國安法】壹傳媒創辦人黎智英等7人涉違國安法被捕　警方抵將軍澳總部搜證
今日 10:11
【港區國安法】壹傳媒創辦人黎智英等7人涉違國安法被捕　警方抵將軍澳總部搜證
黎智英 國安法 蘋果日報 壹傳媒 港區國安法 政治 餐飲

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
11:42 2020/08/09
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】