【媽媽力量】公司生意變差打工仔憂被炒家中痛哭　媽媽一句話鼓勵重新振作

▲ 有打工仔因疫情公司生意變差，打工仔憂慮被炒，在家無故痛哭，媽媽看見鼓勵重新振作。

新冠肺炎在本港持續肆虐，確診數字每日增加，政府為減少人群聚集，實施限聚令、關閉政府機構及禁堂食令等，香港的經濟受到嚴重受挫。不少打工仔因公司生意變差被迫放無薪假，甚至有人面臨被解僱及失業等困境。

日前，有打工仔於Facebook專頁「奴工處」投稿，指因工作壓力大在家中痛哭，沒想到媽媽前來鼓勵，「寧吃開眉粥，不吃愁眉飯」，令打工仔心感安慰，重新振作起來。

有打工仔於Facebook專頁「奴工處」投稿，指因公司生意變差，近日害怕被公司解僱，每天回到公司被老闆責罵，壓力大到在家中拿著電話會無故痛哭起來。而這個畫面卻被媽媽看見，她細問兒子，兒子如實說出心中感受。

媽媽鼓勵兒子重新振作

然而，媽媽總是世界上最了解兒子的人，她安慰兒子說，「寧吃開眉粥，不吃愁眉飯」。她表示，明白市道差較難尋找工作，

但媽咪唔想你因為份工而做壞身體，你唔使擔心屋企，份工做得唔開心就轉咗佢啦，媽咪支持你！

兒子聽見媽媽一番話後立刻放鬆下來，願意再堅持一會才作決定。

網民：感恩有家人支持

不少網民表示媽媽的說話非常窩心，有人分享其媽媽的溫暖時刻，「曾試過一份工做到凌晨3、4點，隔日10點繼續開工，我媽咪見到咁同我講，屋企唔係等你舊錢開飯，主動叫我辭職。」不過，也有人表示幸福非必然，呼籲有家人支持的人要好好感恩。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢