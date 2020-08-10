【港區國安法】國安處警員今早持法庭手令到壹傳媒大樓搜查　警方指不會搜查記者新聞材料

▲ 大批警員早上到抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。（程志遠攝）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層今早（10日）涉嫌違犯國安法罪被警方拘捕，大批警員早上到抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。

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國家安全處高級警司李桂華表示，今晨9時45分國安處與刑事部和軍裝部警員持法庭手令進行搜查和檢取證物的行動。他又指，今次行動與以往不同，警方先向大廈負責人展示搜查令，因為事件涉及傳媒機構，恐防有新聞材料可能牽涉其中。

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他又指，警員已作初步審查，以了解甚麼位置和單位不可以搜查，例如記者的新聞材料。經搜查後會分配工作予警員處理。現時手令已放在大樓內，方便涉事公司和法律代表作檢查之用，目前調查順利，會希望盡早完成，不阻礙傳媒機構運作。

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責任編輯：陳子謙