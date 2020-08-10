  • 31°C
香港時間 : 2020810日 (週一) 13:03
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港區國安法】國安處警員今早持法庭手令到壹傳媒大樓搜查　警方指不會搜查記者新聞材料

社會 11:35 2020/08/10

分享：

熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

大批警員早上到抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。（程志遠攝）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層今早（10日）涉嫌違犯國安法罪被警方拘捕，大批警員早上到抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。

【港區國安法】警方到壹傳媒大樓搜查登記員工資料　集團發通告指各員工暫時不要上班

國家安全處高級警司李桂華表示，今晨9時45分國安處與刑事部和軍裝部警員持法庭手令進行搜查和檢取證物的行動。他又指，今次行動與以往不同，警方先向大廈負責人展示搜查令，因為事件涉及傳媒機構，恐防有新聞材料可能牽涉其中。

【港區國安法】壹傳媒創辦人黎智英等7人涉違國安法被捕　警方抵將軍澳總部搜證

他又指，警員已作初步審查，以了解甚麼位置和單位不可以搜查，例如記者的新聞材料。經搜查後會分配工作予警員處理。現時手令已放在大樓內，方便涉事公司和法律代表作檢查之用，目前調查順利，會希望盡早完成，不阻礙傳媒機構運作。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳子謙

相關文章

【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案　63宗屬本地感染
16:31 2020/08/09
【新冠肺炎】本港新增72宗確診個案　63宗屬本地感染
【新冠肺炎】《娛樂新聞台》確診導演已送院 TVB聲明：已安排曾接觸同事作檢驗
13:19 2020/08/09
【新冠肺炎】《娛樂新聞台》確診導演已送院 TVB聲明：已安排曾接觸同事作檢驗
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
11:42 2020/08/09
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
港區國安法 壹傳媒 將軍澳 黎智英

最高瀏覽

【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
15:53 2020/08/09
【野蠻奶奶】嫌準新抱白食白住需月繳300元　準奶奶逼生仔禁進修︰女仔讀書冇用
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
11:42 2020/08/09
【新冠肺炎】兩名患者曾到銅鑼灣名珠城　商場內開設DON DON DONKI 分店
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】
13:32 2020/08/07
【迷網】綠茶婊嘉碧露出真面目　陳嘉慧日本大學畢業回港當演員【內含劇透】