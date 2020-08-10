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【日本疫情】日本現變種新冠病毒單日增1568宗確診　6月起以東京為中心擴散至全國

健康 11:43 2020/08/10

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日本現變種新冠病毒， 6月起以東京為中心擴散全國。

新冠肺炎全球大流行，日本疫情反彈，上周六（8日）單日新增1568宗確診，全國累計已有逾4.8萬宗確診。有日本媒體報道，據當地一項最新研究指出，國內出現一種變種新冠病毒，並於6月起由東京為中心擴散至全國。

據《讀賣新聞》報道，日本國立傳染病研究所的一個研究小組近日發表最新研究，指自6月起，一種帶有新型基因序列的新冠病毒已在全國范圍內傳播。研究團隊從該病毒的遺傳分析推斷，病毒以東京為中心，迅速向日本各地擴散。

【新冠肺炎】新增9間食肆曾有確診人士到訪　包括沙田吉野家及黃埔花園一粥麵

報道指，日本疫情自3月開始擴大，全國各地都具有歐洲病毒株基因序列的感染群，雖然疫情於5月下旬放緩，但6月中旬又開始出現大量確診個案，經研究後發現，不少病例都屬於這種具有新型基因序列的新冠病毒。

截止8月10日早上，日本全國累計有48,775宗確診個案，至今共1,047人死亡。其中在重災區東京，累計已有15,536人確診。

美國研究揭新冠病毒現14種變異

美國早前一項研究發現，新冠病毒出現14種變異，當中一種命名為「D614G」的突變病毒株，自2月初已在歐洲地區傳播，其後於3月擴散至美國、加拿大等地區，成為全球主要流行的病毒株。這種突變病毒株傳染力更強，即使有抗體者，仍有機會二次感染。

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責任編輯：羅家欣

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