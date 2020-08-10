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【自私病人】醫院病人不聽勸說常拉低口罩　醫管局員工：唔好連累照顧你嘅人

健康 11:57 2020/08/10

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疫情令醫管局員工壓力大增，有病人不聽勸說拉低口罩甚至當眼罩。

本港新冠肺炎疫情仍然嚴峻，每日確診人數近日回落至雙位數，但醫院負擔仍然很大。有在醫管局工作的員工在社交媒體分享，醫院需要不斷空出地方用作隔離，但有部分病人仍然不守指令，經常除低口罩，令他直斥：「唔好連累照顧你嘅人」。

醫院壓力大　病人仍拒戴口罩

一名網民在Facebook群組「將軍澳主場」發文，指自己失業半年，花光積蓄後，近日終於進入醫管局工作。他表示自己不是前線醫護人員，亦不是專業人士，但仍感受到醫院裡的壓力仍然很大。

由於近日確診人數不少，醫院要將病房「左拼右拼」，以調出空間作隔離病房，甚至要將幾科的病人安排在同一病房裡，病床亦持續爆滿。樓主感嘆，在此情況之下，仍然不是每個病人都肯乖乖地戴口罩休息：

一行開就除就拉低，有啲直頭當眼罩。捉呢啲都已經花唔小氣力，你唔珍惜生命都唔好連累照顧你嘅人先得㗎。

【救護心聲】救護員連踩15個鐘心力交瘁　怒轟市民濫用救護車：唔係免費的士

他又指，醫院需要不停調配更多人手到隔離病房工作，即使不願意也沒有辦法。他認為當中沒有多少人真心想去dirty team，始終不知道會不會影響身邊的人，特別是家人：

被調配嘅醫護同事真係好偉大，自願者就更加仲超大愛。

他以這個帖文呼籲其他街坊不要鬆懈，繼續做好防疫，要勤洗手、戴口罩。

網民：向香港醫護團隊致敬

不少網民留言向樓主道謝，祝福他平安健康，亦向香港的醫護團隊致敬。有人分享自己的醫護朋友由早幾個月開始已經加入dirty team，每天放工都要獨自回到月租酒店生活。他每隔一排才會回到屋企附近的邨口位，與家人交收換洗衣服，大讚醫護人員有責任心及使命感。

【新冠肺炎】Dirty Team醫護指病人隔離病房當酒店　嫌醫院餐難食無wifi擅自開房門

一名長期病患者回覆，表示現時上週安排去腫瘤科抽血，8月尾要覆診。她直言在現時情況下，根本就連病人也不敢去醫院，認為可以安排穩定的病人去只去取藥，或者延後覆診。不但減低病人染疫風險，亦能夠減輕醫療負荷。

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責任編輯：王俊賢

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