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【最後祝福】7歲女孩生前最愛吃薯條　快餐店破例早上7時即炸薯條作送別禮物

親子 12:15 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

快餐店清晨現炸薯條，希望為女孩送上最後祝福。

一個簡單的舉手之勞，對客人來說卻是最大的祝福。近日台灣有一名7歲的小女孩不幸早逝，為女孩辦理告別式的顧問，得悉她生前特別喜歡吃一所快餐店的薯條，致電快餐店請求能在早上7時購買薯條，店家知道原因後即時現炸兩包大薯條，更送上玩具，祝福小女孩，令人大為感動。

台灣一名殯葬顧問近日為一名7歲小女孩籌辦告別式，在與父母接觸聊天過程中，得悉女孩生前很喜歡吃一所連鎖快餐店的薯條，當時心中就想為女孩多做點事。女孩的告別式在早上7時半，雖然明知早上沒有薯條買，但顧問仍鼓起勇氣致電最近殯儀館的快餐店分店查詢。

告別式前現炸薯條

最初店員指，薯條在凌晨5時前、或早上10時半後才可購買，顧問請求5時前留兩包大薯條，他會在7時到場購買，惟店員稱因品質問題無法答應。顧問只好道出原因，當店員得悉薯條是為小女孩告別式準備，向經理詢問後答應其要求。

先生對不起，如果我們知道是這個原因，我們一開始就不會一再拒絕您，當天我們會為您準備兩份大薯條。

直至昨日（9日）告別式進行前，顧問前往快餐店購買預訂的薯條，店內的副經理即時開始現炸，5分鐘後就把熱騰騰的薯條，還有雞塊和兒童玩具交到顧問手上，

這是我們店裡的一點心意，送給小女孩，祝福她。

顧問眼泛淚光地向職員道謝，並拿著薯條到告別式，祝福女孩乘風高飛，當個快樂小天使。

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責任編輯：王明芳

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