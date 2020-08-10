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【疫情減壓】日本模型藝術家幽默創作　湛藍口罩化身泳池衝浪地

休閒 11:54 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

日本模型藝術家田中達也創作了多款用防疫用品做題材的微縮作品，讓人會心微笑。

面對彷彿無了期的疫情，載口罩已成港人的生活日常。日本模型藝術家田中達也從2011年開始，每天都會在他的IG上傳「微型日曆」，其follower 已逾265萬人，以場景模型濃縮為生活的趣味，當下疫情吃緊，田中也發揮幽默精神，以防疫用品創作一番。

發揮創意，口罩也可化身泳池。（相片來源︰ig_tanaka_tatsuya )

幾個口罩的摺痕，明暗間竟成為波浪，創意十足。（相片來源︰ig_tanaka_tatsuya )

摺著的口罩，在森林成透亮的帳蓬。（相片來源︰ig_tanaka_tatsuya )

在田中的創意中，西蘭花可幻化為森林、啤酒泡是雪地，蛋殼是洞穴，日式紙扇是浪花和夕陽，每日的「日曆」一畫看完讓人發出會心微笑。一個平常的口罩，那片湛藍也可變成衝浪者天堂、泳池、甚至成為帳篷，似乎以模型為想像，渴望回到正常生活裏。

廁紙號火車，出發了。（相片來源︰ig_tanaka_tatsuya )

孫悟空踏著探熱器筋斗雲來了！（相片來源︰ig_tanaka_tatsuya )

拉下的廁紙，即時變成滑雪場。（相片來源︰ig_tanaka_tatsuya )

撰文︰司徒家傑

 

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