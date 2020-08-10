【不離不棄】9旬翁堅持探染疫妻子握手說再見　沒後悔受感染相隔3周後離世

▲ 9旬翁堅持探染疫妻子，結果受感染，與妻子相隔3周後離世。

新冠肺炎疫情令不少親人被逼分隔。美國佛羅里達州一名90歲老翁，堅持去醫院探望染疫彌留的妻子，緊握其手道別。最終他自己也受感染，探妻3周後離世。

綜合外國媒體報道，90歲的Sam Reck及其86歲妻子JoAnn Reck被稱為「羅密歐與朱麗葉」，因為他們在人生最後階段仍不離棄對方。夫婦倆本來住在萊克蘭（Lakeland）一間護老院內。JoAnn約一年前患腦退化症，被逼搬離共住的單位，轉往護老院的護理區。疫情期間，為保持社交距離，護老院暫停探訪，雙方因而無法近距離接觸，患病的JoAnn無法理解為何丈夫長期不在身邊。

後來院方安排Sam在單位的露台與坐在地下花園的妻子聊天，讓二人遠距離探訪。及至今年7月，JoAnn出現咳嗽和發燒症狀，確診患上新冠肺炎，被送往醫院。

因家人知道她時間不多，故沒有安排JoAnn戴上呼吸機。JoAnn入住紓緩治療病房，彌留之際，Sam堅持到病房探望妻子，見最後一面。Sam穿上全套防護裝備，坐在病榻前，凝視著妻子，並緊握其手，對望良久，陪伴數小時後，JoAnn撒手人寰。

9旬翁確診後沒後悔探妻

Sam之後也確診患上新冠肺炎，入住同一間病房。繼子曾問他會否後悔去了醫院探妻，Sam毫不猶豫地說「一秒也沒有」，更表示：

無論發生甚麼事，都很高興有機會說再見，再握她的手。

女兒Holly事後受訪時表示，沒有甚麼可以阻止父親，

他確實冒著生命危險去看我媽媽，但這是他的選擇。他有自由去做，他知道自己在冒險。

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責任編輯：李迦善