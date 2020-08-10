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黎智英等壹傳媒高層被捕 民主黨批評港府收緊新聞及言論自由

政治 12:10 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

黎智英等壹傳媒高層被捕，民主黨批評港府收緊新聞及言論自由。（程志遠攝）

警方國安部門今早(10日)突然上門拘捕壹傳媒創辦人黎智英、以及多名壹傳媒高層。民主黨發聲明，批評特區政府藉著港區國安法大幅收緊新聞及言論自由。

民主黨聲明稱，行政長官林鄭月娥6月尾在聯合國人權理事會上指出，港區國安法只針對極少數人，但國安法生效至今僅一個多月，拘捕和通緝人數已經超過20人，認為高壓手段已對本港社會帶來「難以衡量的寒蟬效應」。

民主黨續指，特區政府首次以港區國安法拘捕傳媒人士，大舉搜查傳媒的辦公室，對業界產生震懾效應，認為《基本法》對新聞和言論自由的保證，危在旦夕。

國家安全處高級警司李桂華表示，今次行動與以往不同，警方先向大廈負責人展示搜查令，因為事件涉及傳媒機構，恐防有新聞材料可能牽涉其中。他又指，警員已作初步審查，以了解甚麼位置和單位不可以搜查，例如記者的新聞材料。

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責任編輯：尹櫻霖

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