黎智英等壹傳媒高層被捕　 民主派批評打壓新聞自由

▲ 黎智英等壹傳媒高層被捕，民主黨批評港府收緊新聞及言論自由。（程志遠攝）

警方國安部門今早（10日）突然上門拘捕壹傳媒創辦人黎智英、以及多名壹傳媒高層。民主黨和公民黨分別發表聲明，批評港府打壓本港新聞自由。

民主黨聲明稱，批評特區政府藉着港區國安法大幅收緊新聞及言論自由，指出行政長官林鄭月娥6月尾在聯合國人權理事會上指出，港區國安法只針對極少數人，但國安法生效至今僅一個多月，拘捕和通緝人數已經超過20人，認為高壓手段已對本港社會帶來「難以衡量的寒蟬效應」。

民主黨續指，特區政府首次以港區國安法拘捕傳媒人士，大舉搜查傳媒的辦公室，對業界產生震懾效應，認為《基本法》對新聞和言論自由的保證，危在旦夕。

另外，公民黨發聲明表示，就警方拘捕壹傳媒及蘋果日報創辦人黎智英，以及多名壹傳媒高層，並派出超過200名警員搜查壹傳媒大樓，「感到強烈憤慨，予以譴責」，認為警方高調行動，目的是借《港區國安法》之名，製造白色恐怖，高調打壓新聞自由及異見聲音，恐嚇市民噤聲。

國家安全處高級警司李桂華表示，今次行動與以往不同，警方先向大廈負責人展示搜查令，因為事件涉及傳媒機構，恐防有新聞材料可能牽涉其中。他又指，警員已作初步審查，以了解甚麼位置和單位不可以搜查，例如記者的新聞材料。

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責任編輯：尹櫻霖