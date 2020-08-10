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【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約65宗確診個案

社會 12:25 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

消息指本港今日新增大約65宗確診個案。

本港第三波新冠肺炎疫情持續，本港昨日（9日）新增72宗確診個案，9宗是輸入個案，63宗屬本地感染，累計4,080宗病例，包括一宗疑似個案；另外亦有約40宗初步確診。

消息指，本港今日（10日）新增約65宗確診個案。

【新冠肺炎】政府推自願普及社區檢測　陳肇始料500萬人參與計劃

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。

有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。同時鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

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記者：郭家穎

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