消息：人大常委會料決定原班議員延任　4名DQ議員有得留低

▲ 全國人大常委會明日就第六屆立法會繼續運作作出決定的議案表决。（資料圖片）

全國人大常委會將於明日下午表決香港立法會真空期的處理辦法。據了解，人大常委會以較簡單的方式，包括以原班議員過渡延任為方向，處理香港立法會真空期問題。

換言之，4名被取消參選資格的議員可全部留低。

全國港澳研究會副會長劉兆佳認為，如果全體泛民可以留任，代表中央希望給予機會，觀察他們能否做「忠誠反對派」，所以泛民下一步便要思考，未來一年在議會該如何重新定位，包括與中央、港府的關係，以至是否與外部勢力勾結，否則一年後的立法會選舉，他們依然有機會被DQ。劉坦言，如果該4名議員無法延任，對民主派而言，選擇可能更簡單。

全國人大常委譚耀宗一直形容，若4名泛民延任「有矛盾」，不過譚耀宗上京前夕改口風，引起政界關注。有資深民主派人士稱，若4名被取消參選資格的泛民獲延任，民主派有空間取消總辭計劃。

據悉，未來一年的立法會運作，傾向不採取後備方案，即是由立法會前議員填補空缺。消息相信，中央考慮到：1）市民普遍對此方案有所保留；2）立法會會議的法定人數，不少於全體議員的二分之一，即是35名議員。換言之，由於建制派坐擁42席，一旦泛民總辭，議員人數仍高於法定門檻。

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責任編輯：林曉君