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【港區國安法】港台壹傳媒大樓外採訪李桂華被拒　警方：只選擇過往無阻礙警方行動的傳媒

社會 12:16 2020/08/10

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大批傳媒到將軍澳的壹傳媒大樓採訪，其中港台記者欲採訪李桂華被拒。（程志遠攝）

壹傳媒創辦人黎智英與多名壹傳媒高層今早（10日）涉嫌違犯國安法罪被警方拘捕，大批警員早上到抵達位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查，現場亦大批本地和海外傳媒採訪，其中港台被警方拒絕進入採訪區，期間國安處高級警司李桂華向獲邀傳媒簡介案件。

警察公共關係科警員指，由於現場並不寬敞，只能容納少部分傳媒進內，故揀選一些本地、規模較大，和過往警方行動中沒對警方帶來阻礙和威脅的傳媒入內，所以只安排部分傳媒進入採訪區。

翻查資料，港台為商務及經濟發展局轄下的部門，於1928年成立，是香港唯一的公共廣播機構，約有800名員工。 

記協表示，極度關注警方今日拘捕壹傳媒創辦人黎智英和該公司高層，以及派員搜查蘋果日報大樓的事件，主席楊健興現正趕往將軍澳工業邨壹傳媒大樓了解。

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責任編輯：陳子謙

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