【暑期活動】青年機構免費活動以ZOOM進行　教中學生桌遊靜觀繪畫砌模型【內附報名連結】

▲ 所有活動會在ZOOM程式內進行，活動名額有限，以先到先得形式報名。(機構圖)

每年暑假大家都會周圍去周圍玩，但受疫情影響只好留在家中；香港中華基督教青年會學校社工部繼上次停課不停學後，再次在暑假再度推出陪你在家活動系列，包括4項活動：陪你玩桌遊、砌模型，畫畫兼靜觀，所有活動費用全免，適合中一至中六學生。

所有活動會在ZOOM程式內進行，活動名額有限，以先到先得形式報名。參加者需預先在google form報名，大會於活動前一天，透過電郵或Whatsapp通知入選者，除了砌模型活動，因要預早提供物資，會提前截止。

▲ 導師共會指導2款桌遊。(圖：pexels)

該會學校社工部註冊社工袁淑儀姑娘解釋，陪你桌‧遊活動是由導師在ZOOM的環境中，帶領十多位同學一起進行2個桌上遊戲，讓他們即使沒實體道具在手，也可一齊玩，其中狼人殺桌上遊戲是一款多人参與、以語言描述推動、較量口才和分析判斷能力的策略類桌游，可讓學生在過程中，掌握如何彼此溝通合作去得分，由於桌遊很著重分析、推理和邏輯能力，故賽後社工會預留時間，跟參加者作歸納個人經驗，讓他們了解到遊戲中的反思。

而靜觀活動會鼓勵學生，聆聽導師指示，進行一連串的調節呼吸動作，及放鬆練習，屆時學生有需要躺在床上或在座位上，邊聽導師指引，感受全個身體重量，置放在床上或座位上，留意身體不同部分和床上或座位上的接觸，慢慢地一步步放鬆眉心、面額一直到左手、右手等等位置。

陪你在家活動系列報名按此。

活動內容：

1) 陪你桌 ‧ 遊

日期：12/8/2020 (三)

時間：下午7:30-8:45

名額：15人

2) 陪你靜 ‧ 觀

日期：14/8/2020 (五)

時間：下午4:00-5:00

名額：15人

▲ 靜觀活動是聆聽導師指示，進行一連串的調節呼吸動作，及放鬆練習。(pexels圖)

3) 陪你畫 ‧ 人像畫

日期：17/8/2020 (一) 及 21/8/2020(五)

節數：兩節

時間：下午4:00-5:00

名額：15人

4) 陪你砌 ‧ 模型

日期 ：24/8/2020 (一) 及 28/8/2020(五)

節數 ：兩節

時間 ：下午4:00-5:00

名額 ：8人

(於活動前7天通知及郵寄相關物資給入選參加者，故於17/8前截止報名。)

記者：胡麗珊