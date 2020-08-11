【減肥大作戰】金菇低卡高纖增飽肚感　營養師：腸胃較敏感不宜進食過量金菇

▲ 金菇低卡高纖，有助增加飽肚感！

減肥是不少女性的終生事業，坊間有說法指金菇有助減肥，並可抗癌，到底是否真的有效？TOPick為此請教註冊營養師何梓姍（Rosanna），了解金菇的營養價值、對於減肥的功效，以及有甚麼人要小心進食金菇。

營養價值

Rosanna表示，金菇屬於膨瑚菌科的真菌，在營養學的角度，金菇屬於一種蔬菜。金菇熱量十分低，每100克生金菇只有37卡路里。但她指出，減肥需要配合整體飲食及運動，不建議單靠進食金菇減肥。金菇低卡高纖，故進食金菇可增加飽肚感，不怕攝取過多卡路里。另外，金菇含豐富礦物質及以下營養素：

膳食纖維

每100克有2.7克膳食纖維

纖維量比生菜高出2.3倍，相當於約2湯匙的生麥皮

有助紓緩便秘

維他命B雜

每100克金菇，已可滿足成年人每日對於維他命B雜約10-30%的需求。

維他命B雜可轉化營養素為能量，有助維持細胞健康和提升精力，缺乏維他命B或致貧血和精神欠佳。

Rosanna表示，金菇適合大部份人進食。若於正餐加入金菇，有助減低正餐的升糖指數，穩定血糖。金菇含有鉀質、水溶性纖維，適合高血壓、高膽固醇人士進食。據衞生防護中心的建議，成年人每日應進食3份蔬菜。

金菇有抗癌、降低膽固醇等作用？

Rosanna引述美國國家生物技術資訊中心（NCBI）的資料表示，一項以動物作研究的報告指出，金菇含有具抗癌作用的化合物，例如FIP-five、金針蛋白等。金菇的水基提取物，或可對抗多種類型嘅乳腺癌細胞，包括非次激素依賴性乳腺癌。另有試管測試曾指，金菇其中幾種物質，是與某些青黴素相似的抗菌性質。

一項倉鼠研究曾指，當給予高脂飲食的倉鼠服用金菇粉和金菇水提取物，或可降低倉鼠血液中的膽固醇含量。

另有研究指，金菇或有以下作用：抗腫瘤和抗癌活性、抗動脈硬化和血栓形成、抗高血壓和降低膽固醇、抗衰老和抗氧化特性、恢復記憶的能力和克服學習缺陷的能力、抗炎、免疫調節、抗菌、抗核醣體失活和抑制黑素病。

Rosanna強調，上述研究大部份為試管測試、動物研究，臨床上很少有針對金菇活性化合物的研究，因此需要更多人類臨床研究，以證明金菇對人體健康的實際作用。

腸胃敏感、痛風人士要慎吃

Rosanna表示，菇類含有甘露醇，為其中一種糖醇，不少水果、蔬菜均含有天然糖醇（一種水溶性化合物）。由於甘露醇不能完全被小腸消化，故攝取過量或會引致腸胃不適，例如胃氣、胃脹、腹瀉。現時並無甘露醇的最低攝取量指引，但美國食品藥品監督管理局曾指，攝取超過20克甘露醇或有機會引起腹瀉。所以，腸胃較敏感的人士不宜進食過量金菇。

另外，每100克金菇約有58.8毫克嘌呤，屬於中等嘌呤水平。身體消化嘌呤的時候會製造尿酸，但有高尿酸或痛風人士未能有效排走尿酸，以致尿酸積聚。所以，患有高尿酸或痛風人士不宜進食過量金菇，以免痛風復發。

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記者：黃泳欣