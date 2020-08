陳法拉參演HBO美劇《The Undoing》　與妮歌潔曼合作預告出場一閃而過【有片】

▲ 陳法拉參演HBO 美劇《The Undoing》,在預告中有一秒的現身鏡頭!

香港藝人陳法拉近年進軍荷里活,她還與奧斯卡影后妮歌潔曼(Nicole Kidman)以及英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)合作了HBO迷你劇《The Undoing》。該劇的最新預告近日在Youtube登場。但原來陳法拉在該個1.07分鐘的預告片只是約出現1秒,一不留神便會錯過法拉。

共6集的《The Undoing》劇集講述一位成功的治療師Grace(妮歌潔曼飾)和Jonathan Fraser(曉格蘭特飾)是一對生活在紐約的中產夫妻。然而,一件暴力謀殺案及其引起的一連串可怕事件,令他們美好的生活出現翻天巨變。Grace為了孩子(Noah Jupe飾)和家庭,不得不重建新生活。

▲ 曉格蘭特和妮歌潔曼在劇集《The Undoing》中演一對遭逢巨變的中產夫妻。

根據電影網站IMDB的資料,陳法拉飾演Jolene一角,有份演出其中4集,陳法拉就飾演妮歌潔曼其中一個朋友,戲份相信不太少。

不過,預告中就只見她圍坐在圓桌左上角,鏡頭驚鴻一瞥,看不清楚她的臉孔。

▲ HBO 迷你劇《The Undoing》預告出爐,陳法拉(藍衣者)只出現1秒。(影片截圖)

此迷劇由艾美獎、奧斯卡金像獎和金球獎得獎的女導演Susanne Bier執導,並由憑著HBO劇集《小謊言》(Big Little Lies)獲得艾美獎的David E. Kelley擔任創作人。此劇集將於10月26日在HBO推出。

除了美劇《The Undoing》之外,根據IMDB的資料顯示,陳法拉也有份參演Marvel的電影《上氣》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings),飾演的角色名為Leiko Wu,但此戲仍在拍攝階段,暫定2021年5月上映。