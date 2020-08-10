【新冠肺炎】林正財：至少10院舍爆疫情況不理想　倡為院友職員每周檢測減風險

▲ （經濟日報資料圖片）

本港新冠肺炎疫情未止，相繼有老人院舍爆疫，行政會議成員、安老事務委員會主席林正財形容情況不理想，院舍地方細、空氣亦不流通等都是導致爆發的高危因素；認為院舍需要做好內部防疫措施，並建議為院舍院友及員工每星期恆常檢測，以減低風險。

行政會議成員、安老事務委員會主席林正財今早接受電台節目訪問時表示，至今有10多間安老院舍爆發新冠肺炎，形容情況不理想；認為香港的牌照院舍地方細、員工不多、空氣亦不流通，員工有機會將社區感染帶入院舍，院友於院舍內聚居會有很多緊密接觸者，都是導致爆發的高危因素。

【新冠肺炎】今日新增63宗本地感染 耆康會啟業護理安老院再添2人確診及1人初步確診

他稱，由於社區感染的數量多，院舍員工一旦受感染且無病徵，難免在院舍造成傳播，全民免費自願檢測應先為有病徵及高危人士進行，包括老人、院舍員工及無法減少社交接觸工種的從業員，同時建議安排為其每星期做一次檢測，將感染風險降低。

【新冠肺炎】耆康會啟業護理安老院爆疫 院舍內院友今晚獲安排撤離隔離檢疫

林正財補充， 除院舍外，社區內的獨居或「雙老」都受到很大影響，心理質素轉差、抑鬱甚底出現輕生念頭，情況令人擔心，呼籲家人及子女多加關心。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：陳正怡