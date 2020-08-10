【倡捐政府派錢】港女生北美流浪見盡貧窮悟分享之樂　回港為社企籌款助基層度難關

▲ 為了體驗生活、尋找適合自己的生活方式，Jody跟友人買了一輛旅行車，開始到中美洲流浪。

當大多數人都力爭上游努力賺錢，希望擁有奢華舒適的生活，31歲的Jody卻偏要遠離城市，尋找與世無爭的簡樸生活方式。2019年Jody跟友人靠一輛旅行車，展開了一年的中美洲流浪之旅，旅程中的經歷，令她回港後決心為香港基層做點事，PAYOUT GIVEBACK慈善計劃便這樣誕生了。

▲ 靠著這駕旅遊車，Jody走遍了中美洲多個城市。（受訪者提供）

大學時修讀經濟學的Jody，畢業後先後進入過地產及金融行業工作，生活縱然精采，Jody卻並不享受，她這樣形容︰「我開始覺得大城市的生活不適合我，我找不到自己的目標。」

2019年Jody想真正體驗生活，尋找適合自己的生活方式，於是跟友人買了一輛旅行車，開始到中美洲流浪。

▲ 除了中美洲，Jody亦到過印度，還跟當地一班小童歡度當地一個慶祝日。（受訪者提供）

兩人從墨西哥出發，到了危地馬拉、尼瓜拉瓜、哥斯達黎加等地，每到一個地方，都會遠離大城市，並深入山區及村落。對Jody來說，這樣旅行才有意義，她說︰

我能夠真正了解每個地方的文化，每當遇到其他的旅行車，我們會交談，甚至一起下廚並共晉晚餐，因此我認識了很多來自世界各地的朋友，叫我意想不到是，原來不少以旅遊車為家的人都有正職，有的更甚至利用電腦一面工作一面旅行，讓我知道生活其實有很多方式。

Jody跟友人的流浪之旅全靠積蓄過活，當儲備花得七七八八，他們會到農場工作賺錢，她表示主要的洗費是為旅行車入油，食方面若自己下廚的話，每日只需數十元港幣而已。

▲ Jody在摩洛哥一個流浪狗庇護中心做義工。（受訪者提供）

雖然每日毋須為三餐煩惱，但驚險的事也有不少，其中一次是因為Jody駕車經過墨西哥一個風景怡人卻杳無人煙的海灘，便將車停泊在海灘上過了一夜。

▲ Jody的流浪旅程中經常遇上其他的旅行車，從中她認識了不少來自世界各地的朋友。（受訪者提供）

第二天當她跟附近村民提起此事，大家都大為驚訝，原來那海灘是一幫毒梟用來偷運毒品用，從來都無人敢走近，Jody猶有餘悸說︰「如果當晚碰到毒梟落貨的話，我可能已經沒命了。」

旅行車之旅，讓Jody愛上了農村生活，不但生活簡樸，村民更非常友善，他們會將家裏有的食物都拿出來，然後煮大餐招呼Jody這些訪客，Jody有所感受︰

他們的生活雖然不富裕，但卻很開心，而且即使擁有的不多，也願意跟別人分享。

Jody更會在農村留下來當義工，主要教小朋友英文及電腦，印象最深刻是一個名叫Rene的16歲青年，他對英文很有興趣，於是一直靠看書及上網自學，然後得知有義工教英文，他每天便乘搭3小時車程來跟Jody上課。

▲ Jody在危地馬拉一個農村教年青人英文，旁邊的16歲少年Rene每日會乘搭3小時車程來跟Jody上課。（受訪者提供）

後來Rene獲全國最好的大學取錄入讀電腦工程系，卻因為離家太遠，父母負擔不起他在外的生活費而被迫放棄。Jody說︰

Rene現在在家附近的大學讀旅遊，他的志願是取得獎學金到英國讀書，然後可以回國有所貢獻，他的精神亦感染了我。

Jody的經歷，令她今年2月回港後，希望為香港出一分力，幫助基層的市民。

我最初上街派口罩及清潔用品給老人家及清潔工友，但發現其實已經有很多團體做同類的事，我幫到的其實很少。 剛巧政府宣布向香港市民發放$10,000現金，於是我便跟另一位朋友Cham成立了PAYOUT GIVEBACK慈善計劃，希望鼓勵大家捐出這$10,000，幫助有需要的人。

▲ PAYOUT GIVEBACK是Jody跟中學時期的死黨Cham一起成立，她表示起步時最大困難是要取得受惠機構的信任，幸好最後工作都一步步完成。（受訪者提供）

PAYOUT GIVEBACK慈善計劃的受惠機構分別是婦女動力基金﹑Love 21﹑ImpactHK及小彬紀念基金會4個小型非牟利團體，Jody知道它們知名度不高，而且政府的資助亦很有限，所以決定為它們籌款。她補充︰

這幾個都是民間機構，對象是香港被邊緣化的一群。而且幾個團體的創辦人都會親自落區接觸一班受助者，了解他們的需要，他們的服務目標是令受助者能自力更生，有能力改善生活，而不是靠單一兩次的捐款過活，所以幾位創辦人都是無名英雄。

Jody明白香港人事事講求速度，於是她開了一個PAYOUT GIVEBACK專頁，內裏有幾個受惠團體的簡短影片介紹，而大家只要點擊一個按鈕揀選想捐款的機構及金額，再輸入簡單資料就可以。

計劃將於8月底結束，Jody透露現時的善款數字已達32萬多，希望大家可以慷慨捐助，幫助更多有需要的基層朋友。

記者︰陳日言