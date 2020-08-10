Jer@MIRROR酷熱天氣上山拍MV Anson Lo捱義氣陪兄弟登山

▲ Jer酷熱天氣警告下前往鄰近邊境的蓮蔴坑礦洞。

MIRRO成員柳應廷（Jer）最新作品《迴光物語》將於8月12日推出，早前為拍攝MV，Jer在酷熱天氣警告下前往鄰近邊境的蓮蔴坑礦洞取景，為拍攝最靚畫面，辛苦在所不惜。

《迴光物語》MV講述Jer化身成外星人，從第二個星球來到地球。為了靚人靚景，Jer與工作人員先要搭半小時的車到達山頂，再登山100米再落山，才能到達蓮蔴坑礦洞，路程被評難度高達4星（5星為最高），沿途沒有補給點，眾人背負著器材行山，加上部份路段靠近懸崖，可謂一步一驚心。

▲ 拍MV不辭勞苦。

從未試過行山的Anson Lo，為了陪伴Jer，更奉獻第一次給對方一同登山，可見友情深厚。

Jer回想行山過程不禁嘆氣，說：「拍MV過程最辛苦是行山，雖然我平時都會行，但經過上次睇景試行後，拍攝當日體力好透支，自己孭咗好多衫同水，拍攝時更要著3、4件長袖衫又戴帽，酷熱天氣下，要長期用風扇吹，等自己可以在戶外個妝不會溶。」

被問到可會再次行山拍MV，Jer也猶豫：「我不知體力可唔可以頂到，我見大家都好辛苦，實在唔忍心！」

▲ 今次歌曲難度比之前高。

上次《水刑物語》玩水，今次《迴光物語》要攀山，下次再拍MV可要飛天呢？Jer笑說：「要等第三首歌出到感覺如何至答到大家！」

《迴光物語》承接《水刑物語》，內容希望鼓勵大家在遇到困難不要放棄，Jer補充：「其實有好多東西成為你心中框架，你要去打破，譬如人生會有不開心事，會框住自己，MV就有一個鏡頭，我打破了一些東西，去表達訊息。」

今次演繹對於Jer亦是音域上的挑戰，他說：「今次首歌難度係音域較闊，Carl叔叔（王雙駿）要我用好澎湃情感去演繹，歌曲尾段有少少難度，比《水刑物語》難十倍，之後唱Live都有少少驚。」

不過之前曾灌錄《水刑物語》及Mirror《Ignited》，Jer跟Carl已合作多次，所以已熟絡，Carl也指Jer今次發揮比過去好！