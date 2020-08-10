【明星理財】拍片教網上創業被鬧「阻人搵食」　楊秀惠堅持分享做生意心得【有片】

▲ 拍片教網上創業被鬧「阻人搵食」，楊秀惠堅持分享生意心得。

前大台花旦楊秀惠（Vivien）早前宣布離巢後，專心經營她的美容產品網店，在一個月前開設自家YouTube頻道分享她的創業心得，教大家如何步上其上億營業額的網上創業路。日前楊秀惠上載最新影片，透露因為她的分享，收到其他同行攻擊，指她「阻人搵食」影響其他人的收入，但楊秀惠堅持繼續拍片，無懼抨擊。

楊秀惠自2013年開始創立她的美容產品代理生意，業務版圖於香港、澳門、星馬等地均有一席位。於今年5月宣布離開效力16年的TVB後，楊秀惠專心打理其品牌的生意，更於上月初開始經營其自家YouTube頻道，分享她的網上生意及創業心得。

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▲ 楊秀惠被指是女版「Brian Cha」。（instagram圖片）

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楊秀惠回應批評

在第一條影片中她已經分享內聲稱，其美容網店生意營業額已達一億元，首條影片已經有累積超過20萬點擊率。

日前她推出了第三條影片，打頭陣她以模仿電影《龍咁威》的「瑞士山區肺」橋段作為片頭，及後便以「我的分享除了會得罪賣Like的人之外，還可能會得罪哪一些人？」為題，分享她被抨擊的事情。

▲ 楊秀惠模仿《龍咁威》經典橋段。（影片截圖）

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Vivien提到在上月中的第二條影片內，建議有意創立網上生意人士，不要買Like和Followers：「怎料收到Email和私訊鬧我，話『你唔識就唔好亂講』，暗示我不要阻礙他們做生意和賺錢。相信稍後分享哪些網上平台的好壞時，遇到的爭議會更加大，因為會直接影響某些人的收入，可能會好多。」

她直言沒有想過開設頻道分享創業經驗，會直接影響到其他人的利益，甚至會被罵，所以要感謝頻道三萬多位訂閱者以及數以十萬計的觀眾：「你們的支持好重要，沒有支持便沒有這麼大的推動力去拍片。」

▲ 在自家超大花園所拍的日常照。（instagram圖片）

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她又提到有網民反問：「係咪我楊秀惠賺夠喇，想分啲畀人賺先開呢個頻道呢？我絕對未賺夠，想生意越做越大，唔存在唔想再賺、分畀大家賺呢個思維。」及後解釋自從七月開設頻道後，帶挈其公司網站的人流，網站瀏覽人數至少升了一倍、最高升了五倍，人流上升亦令生意額提高了20%至30%：

網店與實體店的價值一樣，取決於人流。網店無地點之分，所以對網店來說人流是最重要的因素之一。 在第一條影片講過，我在Facebook落廣告的錢，足夠我在香港全數支符全新三房單位，如果我每個月花十萬作廣告費，在無增加廣告費的情況下，我公司網站瀏覽量因為創業頻道的緣故增加一倍，變相每個月節省了十萬，一年省120萬。頻道令我公司增瀏覽量，觀眾又能夠得到免費創業資訊和心得，是雙贏局面。

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