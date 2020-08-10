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【新冠肺炎】再多2名病人死亡累計已奪54命　屯門康和確診院友增至8死

社會 12:48 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情持續肆虐，醫管局指再多2名新冠肺炎患者雜世，分別涉及東區醫院85歲男病人，及瑪麗醫院96歲男病人，累計至今已有54名新冠肺炎患者死亡。

涉及東區醫院的一名85歲男病人（個案編號：第3372號），於7月31日因發燒及肚瀉入院，於今日凌晨0時51分離世。

【新冠肺炎】消息：本港今日新增大約65宗確診個案
 
至於瑪麗醫院一名有長期病患的86歲男病人（個案編號：2793號），屬於屯門康和護老中心院友，於7月28日因發燒及嘔吐入院，於今日上午6時41分離世；該院舍至今已有8名院友感染後死亡。

有關醫院對病人離世感到難過，會為家屬提供適切協助。連同上述兩名病人，至今共有54名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

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責任編輯：陳正怡
 

疫情 公立醫院 新冠肺炎疫情

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