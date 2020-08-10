清潔工阻差辦工被判服務令　律政司覆核要求判囚被拒

▲ （經濟日報資料圖片）

2019年8月5日大三罷當天，全港多區有示威事件，五旬清潔工疑阻礙警長截查少年，案件早前經審訊後，涉案清潔工被裁定阻差辦公罪罪成，被判160小時社會服務令。律政司一方今（10日）於九龍城裁判法院提出刑期覆核，指去年6月起發生的社會事件中不少是針對警方的，法庭應考慮加重阻嚇公眾，故判監是更合適刑罰，辯方則反對。裁判官指，本案比相關案例情節輕微，終維持原判，並准辯方獲得訟費1.2萬。

涉案被告何永隆（50歲）早前被裁定1項阻撓在正當執行職務的警務人員罪罪成，控罪指他於2019年8月5日在深水埗欽州街及長沙灣道交界，阻礙執行公務的警長馮耀彤。

代表律政司的高級檢控官張卓勤指，會根據《裁判官條例》第104條作出刑期覆核，並指自去年6月起發生的社會事件中不少是針對警方的，法庭考慮判刑時，應多加比重於阻嚇公眾，而就本案而言，判監是更合適的刑罰。

辯方則反駁指，社會服務令並非沒有阻嚇性，對每天均要工作賺錢的被告來説，貢獻時間做無償工作已是懲罰。辯方又舉例指，2017年朱家言襲警一案中，朱所涉的擾亂行為更多，法庭仍寬大處理，終判以感化令。

裁判官黃國輝聽取雙方陳詞後指，本案比朱家言襲警一案情節較輕微，終維持原判，即160小時社會服務令。辯方申請訟費獲批，裁判官裁定控方須付訟費1.2萬予辯方。

被告於覆核結束後在法庭外表示，得知律政司會覆核刑期的消息後，稍為擔心會「入返去」監禁，事情現在雖告一段落，但亦感到煩擾，希望今後不需再回法庭。

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記者：林欣樂