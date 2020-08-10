傳銷公司亮碧思申禁制令　禁止有人發布誹謗言論

▲ （經濟日報資料圖片）

近日爆出新冠肺炎的直銷群組「Star Global」，其關聯公司亮碧思及弗朗爾等4間公司，日前入稟高等法院申請禁制令，要求法庭頒令禁止任何人於Facebook專頁上發布有關4間原告公司的誹謗性言論，及披露有關原告的機密資料等。

原告亮碧思集團（香港）有限公司、Belle Venture Holding (HK) Limited、弗朗爾集團有限公司及詩貝朗集團有限公司；首被告為任何於Facebook專頁上發布針對4名原告的誹謗言論的人、次被告為任何非法及故意地披露原告機密資料及滋擾原告的人、第三被告則為1名為蔡永鍵的人士。

入稟狀中指，原告就著被告的誹謗言論、非法使用機密資料、對原告構成滋擾等行為，而申請禁制令，禁止被告繼續於Facebook專頁上發布相關誹謗言論，及需移除「反亮碧思大聯盟」Facebook專頁上的誹謗言論。

原告又要求禁制被告披露有關原告的機密資料、對原告及其員工等造成滋擾、以假身份偽裝為原告的分銷人員等。原告另要求法庭頒令禁制蔡繼續於網上平台發布威脅使用暴力的言論、對原告的分銷人員及員工等造成身體傷害，及要求蔡就原告的財產作出賠償。

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記者︰楊詠渝