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【送別亡妻】順從太太遺願於寶蓮寺火化　曾志偉傷感訣別：明白生死必然

娛樂 13:45 2020/08/10

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曾志偉依太太遺願低調辦後事。

曾志偉妻子朱錫珍於8月3日在養和醫院去世，兒子曾國祥發出泣告證實母親死訊，並指希望低調處理喪事，昨晚曾志偉一家便在沙田寶福山紀念館地下寶福堂舉行設靈，今日朱錫珍舉行出殯儀式，並在寶蓮寺進行火化。

今天早上，朱錫珍兒子兒子曾國祥人及太太王敏奕跟親友先由殯儀館出發，曾志偉則早已在大嶼山寶蓮寺內等候。

志偉跟兒子曾國祥及媳婦王敏奕見傳媒。（東星圖片）

至早上約十時，於寺內誦經兩個半小時後，之後為志偉亡妻進行火葬告別儀式。

約下午12時，曾志偉、曾國祥及王敏奕完成儀式後，接受傳媒訪問，志偉感傷表示，太太遺願希望喪禮低調，加上有疫情，故亦選較寧靜方法進行。

曾志偉又稱，對太太離世有心理準備，因她已病了一段日子，一家人想用一個太太最想的方法，完成她的遺願。

【送別亡妻】曾志偉低調為太太舉行喪禮 曾國祥送別母親最後一程

曾志偉今早送別亡妻。（東星圖片）

太太患癌離世

談到太太還有何遺願，志偉稱：「我們一家人在她離世當日，都有一起陪伴，對她都是一個不用再受痛苦而離開的事實，她亦病了十個月，兒子一直有陪伴，我們最想她不用再受苦。」

志偉提到太太患多種病，其中包括癌症。

雖已有心理準備，但志偉仍依依不捨：「每個人都會經過，這是人生...幸而我們都是佛教徒，對生死有另一看法，明白生死是人生必然，她生前大家也有常談及此事，太太亦好清楚後事會如何完成。」

火化在寶蓮寺進行。（東星圖片）

志偉亦大讚太太生前常做義工，常去不同寺廟，視所有人為一家人。

志偉指太太沒有特別陪葬品，相信有家人相伴已很心足，他也感謝寶蓮寺今次可提供火化，並得到寺內大師的協助，完成太太遺願。

火化儀式約一小時完成，志偉與兒子曾國祥其後跟親友折返寶蓮寺舉行解穢酒。

撰文 : TOPick柴犬出動

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