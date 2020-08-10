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港台顧委會開會討論投訴機制　建議須交代重大及社會關注投訴

社會 13:23 2020/08/10

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熱門 消委會 派錢1萬 BNO 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 劇情預告 超市大搜查

（經濟日報資料圖片）

香港電台顧問委員會工作小組今早召開第二次會會議，討論港台的投訴機制。顧委會建議港台要向委員會交代重大及社會關注的投訴，但強調並非要處理投訴，又指廣播處長對港台事務責無旁貸，有責任面對公眾，建議廣播處長要更多面對公眾及傳媒。

顧委會主席陳建強於會後表示，會上向廣播處長梁家榮提出多項建議，包括要向顧委會交代重大及社會關注的投訴，又強調並非要處理投訴，而是希望獲得知會及尊重；同時建議廣播處長要更多面對公眾及傳媒，認為廣播處長對港台事務責無旁貸，有責任面對公眾，讓公眾感受到誠意及承擔。

陳建強指廣播處長作為總編輯，需帶領員工理解港台約章精神及目的，及於節目中呈現；而港台作為公共廣播機構，要推動公民社會、國民身份認同及認識一國兩制。

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責任編輯：陳正怡

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