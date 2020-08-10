【中秋節2020】Lady M 首度聯乘 Netflix 動畫《Over The Moon》 推出「奔月月餅禮盒」預售價 $488

▲ Lady M 首度聯乘 Netflix 動畫《Over The Moon》 推出雅緻 Lady M 「奔月月餅禮盒」。（Lady M提供）

每年中秋佳節 Lady M 都會推出新穎設計的月餅禮盒，今年 Lady M 品牌首次與 Netflix 及東方夢工廠聯乘，以即將於秋季上映的動畫音樂劇《Over The Moon》（飛奔去月球）為靈感，由 Lady M 美國總公司配合 Netflix 設計出華美優雅的「奔月月餅禮盒」，全球限量發售。

仿如精美花燈的月餅禮盒由 Lady M 美國總公司與 Netflix 合作設計，靈感來自由動畫大師 Glen Keane 執導的動畫音樂劇《Over The Moon》。



這齣關於擁抱未知、開拓天馬行空的想像的動畫滿載中秋氣息，它講述聰明伶俐的小主角自製了一艘火箭飛船，踏上尋找嫦娥的冒險之旅，冀望印證神話人物的存在。

▲ Lady M 奔月月餅禮盒內有迷你奶黃月餅及迷你朱古力月餅，每款口味各3件，每盒共6件月餅。（Lady M提供）

碧藍色作主調的禮盒上印有《Over The Moon》動畫元素，配以貴氣的燙金線條。盒子兩面的精細剪影取自動畫場景與人物，按下盒側的開關便會亮燈，映照着柔和燈光的生動畫面，而禮盒上的金色鏈子就可令它變身花燈。

禮盒內有6件獨立包裝的月餅，共有迷你奶黃月餅及迷你朱古力月餅兩款口味。迷你奶黃月餅金黃的餅皮上印有Lady M品牌的獨特花紋及M字，迷你朱古力月餅皮則印有可愛的月兔。隨盒附上同一系列的紙袋及心意卡連信封，方便大家為親朋好友送上祝福。

INFO

Lady M 奔月月餅禮盒內有迷你奶黃月餅及迷你朱古力月餅，每款口味各3件，每盒共6件月餅。

原價528元（預售價 488元）。

預售日期：8月11日至8月24日，以禮券形式發售。

月餅換領日期：9月2日至10月4日

月餅換領地點：各Lady M香港分店，香港國際機場店除外。2020月9月29日至10月4日期間只限於銅鑼灣時代廣場店及尖沙咀海港城店換領。

查詢：3956 1494

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記者：Mandy