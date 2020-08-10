【慳錢家族】日本41歲媽媽照顧一家13口　每餐要包200隻餃子才夠吃【附慳錢貼士】

▲ 日本有位媽媽照顧13人，每月伙食費花費超過7000港元，她在日常生活盡量省錢。

大家族的開支花費驚人，日本名古屋有位41歲媽媽為了照顧包括自己13人，每月伙食費花費超過7000港元。為了節省開支，她在生活細節上花了不少心思，而比自己年輕12歲的丈夫亦幫忙慳家，照顧自己一家、大女一家及細女夫婦。

日本綜藝節目《沒錢也要幸福生活。加油吧！窮人們》曾訪問居於名古屋的13人大家庭，媽媽谷口真由美 41歲，是全職家庭主婦的她要照顧13人。真由美18歲在護士學校畢業後結婚，與第一任丈夫育有3女兒。之後她在31歲，認識了比自己少12歲，19歲男朋友，即現任丈夫智保，2人三年後結婚，並生下4位孩子，組成一家9口。

谷口真由美的大女及二女已婚，三家一起生活，大女兒跟丈夫育有2位孩子，二女就跟丈夫兩口子。谷口真由美成為超級媽媽、超級外婆，一人撐起13人大家庭。

超級媽媽照顧13人

29歲的丈夫在包裝設計公司工作，每月工資30萬日圓（約22,000港元），真由美有時會做跟醫療相關的兼職，平均每月收入5萬日圓（約3700港元），為了支撐13口大家族，收入都是剛剛好夠用。節目主持問及何以照顧已嫁的兩女兒一家，媽媽表示不介意︰

因為孩子們都還年輕，讓他們一起吃飯，盡量省錢。

▲ 13人一餐飯就吃掉200隻餃子。（影片截圖）

每月消耗30kg大米

訪問當天，媽媽就煮了一大煲滿滿的白飯，她表示13人每個月要消耗30kg大米，做一次咖喱飯就要用3大盒咖喱磚，要包200隻餃子才夠吃。為了省錢，她善用生活智慧去慳錢，包括購買業務餐廳用的大容量包裝的特價食品，這類相較便宜很多。像雪櫃放有1kg大樽的蛋黃醬，13人口吃一個月就會用掉兩大枝。

▲ 購買特大容量餐廳用的平價醬料。（影片截圖）

小技巧節省電費

還有，為了節省電費，雪櫃內貼上膠膜，以防止冷氣流出，令雪櫃不會因多人使用頻繁地被打開而不冷凍，這樣雪櫃耗電量不會因而增加。

另外日常生活上，爸爸會在家中為小朋友剪頭髮、孩子的衣服會輪流穿。13人大家族沒有多餘錢到餐廳吃飯，有時會駕車路過燒肉店門外，小朋友會打開車窗聞肉味「望梅止渴」聞了當吃了。

真由美希望給最好予孩子跟孫仔，她表示自小與媽媽相依為命，媽媽被騙後負債，生活艱苦，不想再讓孩子經歷她小時候的寂寞與悲傷，現時盡可能在有限資源下給家人最好。

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責任編輯：王明芳